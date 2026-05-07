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台積電衝上新天價 今年全球蓋九廠美國布局受關注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電美國新廠廠區一景。圖／台積電提供
台積電美國新廠廠區一景。圖／台積電提供

台積電（2330）今日股價早盤跟隨ADR昨晚表現強勢衝上2,345元新天價，市值回升至60兆元以上，台積電美國布局近期持續受關注。台積電在台灣與海外正同步擴充產能，依據規畫，今年預計全球蓋九座廠，包含先進製程與先進封裝廠的投資，新建廠數追平去年新紀錄，加上在建設當中的廠區整體建廠規模創下史上紀錄，也反映先進製程與先進封裝產能持續供不應求。

依據規畫，台積電今年延續去年的高速產能擴充計畫，預計今年新建與在建設當中的廠區為九座廠，包含約近半數先進封裝廠，以及先進晶圓廠。台積電2025年也已啟動九座廠建置，但當時多數仍為先進晶圓廠。至於2024年則為6座廠，2023年為4座廠，2022年為3座廠，2017-2021年為每年平均約4座廠的建設規模，相當於2025-2026年建廠規模為過往兩倍以上。

台積電目前12吋廠全球製造足跡包含AZ晶圓21廠、熊本晶圓23廠，德國晶圓24廠，以及南京晶圓16廠，其中美國AZ新廠區域已取得第二塊大面積土地可望進一步擴充產能，美國晶圓21廠第一期已量產、二期廠區設備預計下半年進機，同時已有三個工程推進包含三期、四期與AP1廠，另外日本JASM熊本二期已預計轉升級3奈米製程。

台積電美國AZ新廠第一期量產順利，雖然先前有諸多考驗但已陸續克服，2024年時美國廠4月工程晶圓生產良率已與南科晶圓18廠相同水準，表現與進度大幅超越原先的預期，為此廠區特別慶祝達成里程碑，贈送該廠員工甜甜圈與蛋糕甜點等，甜甜圈的外型一方面也象徵與呼應廠區同仁表現傑出（Outstanding）。如今計畫美國新廠區計畫今年產能較2025年進一步提升1.8倍，同時良率持續要和台灣廠區相當，進而服務美國大客戶們的需求。

此外，台積電資深副總暨副共同營運長侯永清近期5日出席由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，被問及台積電會不會再加碼投資美國，他提及，目前有許多可能性，為任何新業務機會成長做好準備。他也說，台積電選擇投資設廠選點時，是從客戶的需求出發。台積電決定在美國亞利桑那州建立新產能，一來可以擴大、加速產能，同時也強化客戶的韌性。

台積電 晶圓廠 ADR

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