友達總經理暨集團營運長柯富仁 獲「David Sarnoff 產業傑出貢獻獎」

SID 國際資訊顯示學會（Society for Information Display, SID）於全球顯示業界盛事── Display Week 2026舉行期間，表揚產業傑出貢獻人士，友達（2409）光電總經理暨集團營運長柯富仁博士獲頒最高榮譽「David Sarnoff 產業傑出貢獻獎」。柯富仁在顯示領域投入奉獻近三十年，兼具技術開創精神與企業戰略思維，與生態圈夥伴在產業演進的路上共創嶄新價值。

「David Sarnoff 產業傑出貢獻獎」表揚顯示產業中廣受認可、以創新與領導力推動產業進步的傑出人物。柯富仁博士累積深厚的技術底蘊與全方位的產業閱歷，在產業演進的關鍵轉折點，憑藉對趨勢與市場的洞察，持續賦與顯示新價值，從技術、產品至應用服務，與公司團隊共創轉型與突破；曾成功打破電子紙技術的色彩限制，使其拓展至更多元且廣泛的市場，近年在友達集團策略方針下，亦加速 Micro LED 先進顯示技術量產落地，並進一步結合顯示與AI應用，發展高附加價值的場域解決方案，深化顯示多元應用與商業化，為產業注入成長動能，獲得業界的榮譽肯定。

友達光電總經理暨集團營運長柯富仁表示：「我深感榮幸獲得David Sarnoff 產業傑出貢獻獎的肯定，這份榮譽更屬於所有長期投入顯示產業的參與者們。從節能與永續價值的電子紙，到革新顯示型態的Micro LED，友達結合了全球創新能量與堅強的製造實力，讓前瞻技術真正走向量產與生活應用，這也是友達與 SID 共同的信念，以顯示科技的力量回應人們的需求，為全球帶來更具意義與價值的體驗。」

在台灣以科技之島聞名全球之際，柯富仁也傳遞友達與價值鏈夥伴並肩合作所反映的共同信念──顯示產業的下一個世代，不會在同質化競爭中勝出，而是敢於走出差異化的路徑。在此基石上，結合友達價值轉型所建構的「顯示科技」、「智慧移動」及「垂直場域」三大支柱，集團推動 Micro LED 顯示技術上下游生態圈的完整建構，助力台灣產業引領全球市場，實現Micro LED顯示器走入生活的願景，以其透明與型態可多元變化的特性，成為 AI應用蓬勃發展新局中，人機互動的絕佳載體，也為智慧零售、醫療、教育與企業等多元場域提供創新服務解方。

同時，接軌軟體與AI定義汽車趨勢，在智慧移動領域運用Micro LED顯示人機介面，重新定義駕乘經驗，透過跨國資源串聯，整合顯示人機介面、車用運算、智慧車聯三大面向，提供智慧座艙與移動服務解決方案，與合作夥伴在快速演進的全球車用產業中共創新局。

友達亦在AI趨勢下前瞻布局，延伸光電整合能力，突破人們對傳統顯示技術的認知，打造市場差異化利基。從光波導（Waveguide）應用於 AR 眼鏡，結合奈米壓印技術成熟製程，實現輕量及卓越的色彩表現，進一步打開AR 與 AI 整合的潛力。

同時，結合集團資源投入 Micro LED CPO 共同封裝光學模組（Co-Packaged Optics），助攻AI高速運算與資料中心場景的未來應用；另一方面，透過感測技術結合玻璃基板所打造的低軌道衛星天線模組，支援智慧車輛即時聯網，為使用者提供更優質的移動服務。這些源於顯示產業的核心技術，將透過嶄新的生命賦與，在不久的將來為人們的生活帶來更多可能。

作為長期深度參與 SID 與國際顯示產業發展的重要推動者，柯富仁橫跨技術、產業與生態系建構，持續促進跨界對話與合作。過往亦曾擔任台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）理事長，推動供應鏈整合與國際連結，提升顯示產業在全球價值鏈中的角色。展望未來，柯富仁將持續連結全球創新生態，推動顯示科技與 AI、移動應用及多元場域的深度融合，為全球顯示產業的下一階段發展創造長遠價值。