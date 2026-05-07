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寶山二期環差案 過關

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部昨（6）日召開環評大會，審查新竹科學園區寶山二期擴建環境影響差異分析報告，此次土方變更，主因納入再生水興建工程，及調整寶山超高壓變電所工程，對於台積電（2330）未來設廠後水電影響重大，經討論後，環評大會決議通過此案。

竹科寶山二期擴建計畫開發面積總計91.02公頃，是台積電在竹科部署2奈米重鎮的最後一塊拼圖，已於2021年完成環評，但後續因為用水、用電、土方等問題，陸續提出環差，環評大會昨日召開第三次環差審查。

竹科管理局表示，公共工程部分，此次因應工程規劃與設計內容，及進駐廠商施工需求，調整土方挖方量及填方量，納入再生水廠興建工程、依實際規劃設計調整寶山超高壓變電所工程，再加上規劃再生水配水池調整。廠區工程方面，依結構需求增設廠區基樁。

昨日討論過程，環評委員關注土石方去化問題。國土署官員現場也提醒，目前全國嚴控營建剩餘土石方，雖報告中提到，可以向北運至桃園航空城，但仍建議將挖出來的土石方初步分類，且按照竹科規劃，有兩處暫置區鄰近民宅，應降低堆置高度。

有環評委員提醒，科學園區挖出的土石方應被視為國有財產，先前南科管理局也面臨同樣問題。

現場的國科會代表表示，科學園區土石方去化問題，將找內政部開會並全面盤點。

環評 竹科 環境部

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