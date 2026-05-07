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美超微績優 協力廠樂

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者蕭君暉／綜合報導

超微（SuperMicro）美股5日盤後公布本季財測，營收與調整後獲利都高於華爾街預期，主要受惠AI伺服器強勁需求。美超微後市俏，法人看好，將帶旺雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）、南俊（6584）、優群（3217）與華泰（2329）等協力廠。

美超微公布，截至3月31日的年度第3季（上季）營收年增123%至102.4億美元，雖低於分析師預期，但淨利年增344%到4.834億美元，調整後每股純益0.84美元，經調整後毛利率更達10.1%，都高於市場預測。

美超微執行長梁見後表示：「部分客戶雲端部署所需的電力與網路基礎設施尚未完成，導致部分營收延後認列，但相關需求預計將在接下來幾季逐漸反映。」

梁見後表示，資料中心組件模組解決方案（DCBBS）對獲利與營收的貢獻逐季提高，預期未來幾年獲利貢獻度將超過25%，「美超微正加速轉型為完全的資料中心基礎設施供應商」，除了已在矽谷擴增製造設施，台灣、馬來西亞與荷蘭的設施也正積極擴產。

美超微預估，本季營收將介於110億美元至125億美元，經調整後每股純益介於0.65美元至0.79美元，都優於市場預期。不過，美超微預期本年度營收將介於389億美元到404億美元，略低於先前預期的400億美元。

供應鏈方面，優群供應美超微DRAM連接器，優群預期今年業績將成長兩位數，續創新高，推動成長的主要動能為DDR5 DIMM出貨量將成長一倍，及沖壓件將成長30%，在CSP等客戶出貨放量下，激勵R-DIMM今年出貨量倍增。

南俊是美超微伺服器滑軌主力供應商，日系外資預估，南俊受惠全球AI伺服器供應鏈的分散化需求，以及通用型伺服器對推理設備需求加速成長，今年營收可望突破45億元，年增逾85%。

美超微 超微 華泰

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