超微示警 PC、遊戲機 出貨不妙

超微對AI伺服器相關業務釋出積極看法之際，示警PC、遊戲機後市不妙。受到記憶體缺貨大漲價影響，超微看淡下半年PC與遊戲機出貨量。

法人指出，超微拋出PC市況保守風向球，恐不利華碩（2357）、宏碁（2353）等相關PC供應鏈下半年發展。

超微於美西時間5日的財報會議上坦言，消費端市場面臨供應鏈漲價壓力。超微今年第1季包含PC業務在內的客戶機與遊戲總營收年增23%至3.6億美元，但管理階層對下半年消費端預期保持謹慎。

超微執行長蘇姿丰表示，「我們正計劃下半年PC出貨量會有所下降，原因是更高的記憶體和零組件成本。」超微財務長Jean Hu更預警，「我們現在預計，下半年遊戲營收將比上半年下滑逾20%。」

蘇姿丰坦言，現在是記憶體供應緊張時期，我們確實看到了記憶體端的一些成本增加。我們都在應對這個問題。但她強調，超微已經與記憶體供應商建立非常深厚的合作夥伴關係，確保足夠的供應來滿足甚至超越現有目標。