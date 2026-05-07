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超微財報驚喜不斷 CEO 蘇姿丰看旺伺服器 CPU 後市 群聯、健策等將受惠

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導
超微美股5日盤後公布上季財報與本季財測，都帶給華爾街驚喜，執行長蘇姿丰高喊，本季伺服器CPU營收將年增超過70%，強勁成長態勢延續到今年下半年至明年無虞，並上調到2030年時的CPU市場成長率與規模預估約一倍。 路透
超微美股5日盤後公布上季財報與本季財測，都帶給華爾街驚喜，執行長蘇姿丰高喊，本季伺服器CPU營收將年增超過70%，強勁成長態勢延續到今年下半年至明年無虞，並上調到2030年時的CPU市場成長率與規模預估約一倍。 路透

超微美股5日盤後公布上季財報與本季財測，都帶給華爾街驚喜，執行長蘇姿丰高喊，本季伺服器CPU營收將年增超過70%，強勁成長態勢延續到今年下半年至明年無虞，並上調到2030年時的CPU市場成長率與規模預估約一倍。

超微6日早盤股價狂漲逾18%。隨著超微看旺後市，尤其伺服器業務增長強勁，法人看好，超微主要晶片代工廠台積電（2330）、記憶體協力廠群聯（8299），及散熱片供應商健策（3653）等台灣供應鏈，都將受惠。

蘇姿丰強調，對達成明年AI資料中心營收百億美元目標信心很強，也愈來愈高，未來幾年也將超越所設定的80%長期成長目標。超微預計下半年出貨完整機櫃級AI資料中心系統「Helios」，與輝達Grace Blackwell系統競爭，OpenAI與Meta已簽署採購協議。

超微結算，上季營收102.53億美元，年增38%；非GAAP毛利率55%，淨利為23億美元，稀釋後每股純益1.37美元。就旗下事業群營收表現來看，上季資料中心相關營收年增57%、達57.75億美元，創新高，EPYC CPU與Instinct加速器出貨量持續增長。

蘇姿丰指出，受惠於AI基礎設施需求加速成長，超微上季繳出亮眼成績單，資料中心業務已成為推動營收與獲利成長的核心動能。隨著推論與代理式AI持續帶動高效能CPU與加速器需求增加，正看到強勁的發展動能。

展望未來，超微預期，隨著該公司擴大供應量以滿足市場需求，預期伺服器業務成長將顯著加速。客戶對旗下MI450系列與Helios的參與度持續提升，主要客戶需求預測已超越最初的預期，加上大規模部署項目持續累積，使其對未來成長趨勢擁有更高的能見度。

超微預期，本季非GAAP營收可達109億美元至115億美元，以中間值計算，年增率約46%，季增約9%，背後支撐為資料中心部門非常強勁的成長態勢、以及客戶與遊戲事業的成長。這項展望表明，該公司正贏得AI運算領域大客戶的訂單。

蘇姿丰提到，超微正與供應鏈夥伴密切合作，大幅增加晶圓與後段封裝產能，以因應強勁需求。

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超微 蘇姿丰 營收

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