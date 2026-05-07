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Google奪6兆大單…TPU晶片、伺服器出貨強勁 台積、聯發科等受惠

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蘇嘉維／綜合報導
外媒報導，Google拿下AI新創Anthropic為期五年、總金額2,000億美元（約新台幣6.28兆元）大單。聯合報系資料照
外媒報導，Google拿下AI新創Anthropic為期五年、總金額2,000億美元（約新台幣6.28兆元）大單。聯合報系資料照

外媒報導，Google拿下AI新創Anthropic為期五年、總金額2,000億美元（約新台幣6.28兆元）大單。這意味Google將加大投資AI算力，張量處理器（TPU）晶片與TPU伺服器出貨動能熱轉，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等協力廠都將受惠。

相關消息激勵下，Google母公司Alphabet美股周二盤後上漲約2%，連帶推動聯發科昨（6）日股價持續攻高，一度攻上漲停板3,470元新天價，即便盤中漲停打開，終場仍勁揚8.72%、收3,430元，連續三個交易日創收盤新高價，鴻海、廣達也都大漲逾5%。

美國科技網站The Information報導，Anthropic已承諾，未來五年將對Google雲端相關服務支出2,000億美元，成為雙方4月簽署協議的資金承諾一環。這意味Anthropic可能占Google上周向投資人揭露雲端業務未完成訂單（backlog）的40%以上。

Anthropic拒絕置評，Google則將相關詢問轉交Anthropic回應。

Anthropic今年4月已與Google及其晶片合作夥伴博通簽約，取得數十億瓦（GW）TPU算力，預計2027年起將陸續上線。

Alphabet同時也對Anthropic投資最多400億美元，進一步深化雙方合作關係，使Anthropic和Google既是合作夥伴，也是全球AI競賽的對手。Anthropic與OpenAI相關合約，如今已占亞馬遜AWS、微軟Azure，以及Google Cloud等主要雲端服務商約2兆美元未完成訂單的一半以上。

Google拿下Anthropic未來五年2,000億美元大單，業界預期，Google可望加大AI算力建置需求，切入Google供應鏈的台積電、聯發科等台灣半導體廠，以及鴻海、廣達等AI伺服器ODM廠後續接單動能可望再度衝高。

據了解，聯發科在Google TPU供應鏈當中，已經搶下第八代運算晶片訂單，採用台積電3奈米製程，預計下半年進入投片階段，且第九代TPU同樣由聯發科拿下，傳主要負責設計及量產等，為聯發科帶來龐大業績成長動能。

Google TPU伺服器出貨同步看旺，主要由鴻海、廣達、英業達等ODM廠操刀，並開始量產出貨。法人指出，隨著Google TPU伺服器下單力道強勁，相關伺服器代工廠訂單動能將有機會延續到明年。

廣達 聯發科 鴻海

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