台積電共同營運長侯永清一句話引發想像 投資美國可能再加碼

台積電資深副總暨副共同營運長侯永清5日出席由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會（SelectUSA）」，被問及台積電會不會再加碼投資美國，他回應：「有很多不同的可能性」，強調台積電準備好迎接各種新的商業機會和成長。

台積電（2330）原規劃投資美國650億美元，川普政府上台後，台積電承諾加碼投資美國1,000億美元，使得該公司對美投資額達到1,650億美元，相關建置全數到位後，預計將包含六座新晶圓廠、二座先進封裝廠，以及一間主要研發團隊中心。

談到台積電對美投資是否與兩岸情勢有所關聯，侯永清表示，台積電選擇投資設廠選點時，是從客戶的需求出發。台積電決定在美國亞利桑那州建立新產能，一來可以擴大、加速產能，同時也強化客戶的韌性。

台積電先前指出，該公司所有的海外決策都是基於客戶需求，因為客戶重視一定的地域靈活性，此外，也包含必要程度的政府支持，這是為了公司股東價值最大化。在美國先進客戶及美國聯邦政府、州政府和市政府的大力合作和支持下，台積電持續加速在亞利桑那州的產能擴充並按計畫順利進行。

台積電在亞利桑那州的第一座晶圓廠已於2024年第4季進入量產，第二座晶圓廠則已完成興建，將採用3奈米製程技術，預計於2027年下半年開始量產。台積電先前提到，亞利桑那州第三座晶圓廠已經開始動工，並且正在申請許可，以開始興建第四座晶圓廠與第一座先進封裝廠。

台積電並於亞利桑那州現有廠區附近另外購得第二塊大面積土地，以支持拓展計畫。其計畫將使該公司在亞利桑那州擴展為一獨立的超大晶圓廠聚落，以支持智慧手機、AI與高速運算（HPC）應用等領域領先客戶的需求。

雖然外界評估台積電美國廠的成本較高，但相關產能依然搶手，先前傳出其亞利桑那州四座廠的產能已經被客戶包下。法人認為，若以2奈米以下製程別來看，預期2030年時，該公司台灣、美國兩地的相關產能占比約7：3。

另外，台積電昨日也代子公司Emerging Fund, L.P.公告處分有價證券，從4月23日至5月6日，處分晶片大廠邁威爾（Marvell）普通股59,071股，每股價格161.5美元，交易總金額為1,000萬美元，不影響財報損益，保留盈餘影響數則為500萬美元。