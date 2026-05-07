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雙鴻第1季 EPS 12.61元 淡季飆高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱模組大廠雙鴻（3324）昨（6）日公告第1季稅後純益11.64億元，季增25.3%、年增127.7%，每股純益12.61元，創單季歷史新高，連續三個季度賺一個股本以上，營運表現相當火熱。

雙鴻今年首季營收85.51億元，季增12.5%、年增93.6%，創新高。雙鴻今年首季營收結構中，伺服器比重已從去年第4季的72%，擴大至76%，PC相關則佔17%，顯示卡約佔6%，其他為1%。

雙鴻指出，第1季雖然通常是產業淡季，但因AI需求旺盛，因此營運淡季不淡，且呈現強勁成長；對公司而言，成長主因來自伺服器相關散熱業務大幅度成長，帶動營收、獲利表現雙雙攻頂，預料今年有機會逐季走升，整體營運表現樂觀正向。

此外，雙鴻同步公告4月營收28.42億元，月減14.6%、年增40.9%。對此，雙鴻解釋，4月營收較3月衰退主因來自泰國當時處於過年期間，工作天數較少，致使影響出貨量表現，目前已恢復正常工作天數。

展望未來，目前雙鴻正全力聚焦GB300水冷散熱零組件商機，旗下泰國廠的產能已陸續開出，整體訂單能見度約二個季度，今年泰國新廠將在上半年步入量產階段，屆時水冷散熱相關零組件的產能有望進一步擴大。

針對輝達次世代AI平台Rubin，雙鴻與客戶正密切合作中，對於新的AI平台所因應的水冷零組件均在送測驗證中，預料將不會錯過此一商機。

由於Rubin對水冷散熱的需求比GB系列更大，對散熱市場有正面幫助，雙鴻正傾盡全力與客戶共同合作開發相關產品。

營收 雙鴻

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