聽新聞
0:00 / 0:00
青雲第1季 EPS 43.05元 季增37倍
板卡廠青雲（5386）昨（6）日公布第1季稅後純益15.53億元，創單季新高，季增672%，年增3782%；第1季每股稅後純益（EPS）為43.05元，季增3745%、年增3289%，去年第4季EPS為5.59元，去年同期EPS為1.27元。
青雲是美國記憶體大廠美光及旗下品牌Crucial的記憶體（DRAM）與固態硬碟代理商，受惠AI伺服器需求與記憶體飆漲，帶動今年業績與股價強勢表態。
青雲目前主要營收來源是高階記憶體產品，占營收比重超過七成，其他為板卡、伺服器與其他周邊產品。
青雲目前的業務，包括技嘉消費性電子產品通路代理、技嘉/SMC/MSi/Dell 商用伺服器產品通路代理、Micron台灣代理商，以及各類VGA/GPU/繪圖加速卡代理銷售。
展望未來，青雲之前表示，目標是達到即時上市與供貨的能力，與原廠及客戶保持密切聯繫，使產品達到即時出貨及完整的通路布局。
在其他產品方面，青雲說，將開拓工控與AI應用市場，針對資料中心與企業級應用需求提升，積極投資人才培育與技術創新，確保市場競爭力。同時，持續拓展及引進各類產品代理線，強化多元產品代理線，持續以每年增加兩到三種品項代理線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。