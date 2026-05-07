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穎崴營收 寫歷年最佳4月

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
穎崴昨日公布4月合併營收9.89億元，寫下歷來最強的4月。圖為穎崴公司外觀。聯合報系資料照
穎崴昨日公布4月合併營收9.89億元，寫下歷來最強的4月。圖為穎崴公司外觀。聯合報系資料照

股后穎崴（6515）昨（6）日公布4月合併營收9.89億元，雖然月減19％，仍是歷來最強的4月，並且改寫單月次高；年增50.5％；前四月合併營收39.69億元，年增34.3％。

穎崴日前已公布首季財報，單季每股純益19.54元，改寫歷史新紀錄。法人看好，隨著在手訂單持續增加、新產能開出，穎崴今年營收表現可望逐季增長。

穎崴聚焦於高階封裝測試解決方案，去年有67％貢獻是來自於北美市場，台灣與大陸市場也各貢獻一成多。隨著AI、高效能運算及特殊應用IC（ASIC）晶片複雜度增加，2.5D、3D與CoWoS等先進封裝技術普及，晶片複雜度大升，測試時間呈倍數成長，促使測試介面在產業鏈扮演關鍵不可或缺的角色。

穎崴高階測試座與MEMS探針卡產能持續供不應求，高雄仁武新廠量產之後，仍持續增加產能。該公司董事會已通過高雄仁武產業園區自建擴廠計畫，預計7月動工，目標是明年底開出新產能，屆時整體產能可望再增加二到三倍。同時，穎崴也提升關鍵零件自製率，今年1月底已突破350萬支，帶動高雄廠產能。

穎崴表示，在AI算力、數位化、HPC等浪潮帶動下，全球半導體市場產值可望提前達陣1兆美元，並為半導體測試介面產業帶來更大的挑戰。

穎崴 營收 CoWoS

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