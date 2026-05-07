威剛喊買回4,000張庫藏股

威剛（3260）昨（6）日公布4月合併營收105.6億元，連續二個月創單月歷史新高。威剛基本面隨著記憶體缺貨大漲價一路竄高，惟股價離3月中旬的歷史天價525元還有一段距離，公司昨天宣布，今日起的兩個月內買回上限4,000張庫藏股，威剛董事長陳立白宣示力挺後市的決心。

根據威剛公告，此次庫藏股執行時間從今天起至7月5日為止，預計每股買回區間價為313.6元至647.6元，若買回期間股價低於區間價格下限，將繼續買回。法人以買回最高價647.6元計算，若4,000張全數買足，將斥資逾25.9億元。威剛表示，本次庫藏股買回將轉讓予員工。

威剛3月中旬股價一度衝上525元天價，昨天股價漲13.5元、收461.5元，離525元還有逾13%價差。法人認為，威剛此次大手筆買庫藏股，透露對後市高度看好，認為股價委屈了。

威剛前一次實施庫藏股為去年4月11日到6月10日，當時預定買回上限8,000張自家股票 ，實際買回7,763張，執行率97%。

基本面方面，威剛4月合併營收105.6億元，連續二個月創新高，月增0.18%，並較去年同期大增1.7倍；前四月合併營收366.7億元，年增165.4%，已接近2025年全年營收七成。