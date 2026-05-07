AI 伺服器出貨潮全面啟動 物流業沾光 業績跟著旺

AI伺服器出貨潮全面啟動，加上原物料搶艙效應，帶動全球航空貨運市場急速升溫，航空貨運價量齊揚，不僅華航（2610）、長榮航（2618）等具備貨運專機的航空業者受惠，部分航空物流業者的4月業績，也開始顯現漲價效益。

中菲行（5609）昨（6）日公布4月營收來到28.4億元，寫下2022年10月以來新高。

此外5月航空貨運旺，法人看好AI供應鏈運送族群業績表現會優於航空業者，中菲行4月業績開出紅盤後，市場期待台驊（2636）、台灣空運及遠雄港業績表現。

華航目前擁有18架全貨機，長榮航空則有九架，全力承接這波AI貨運需求，兩家業者成為AI需求攀升的直接受惠概念股；可惜在油價高漲不確定因素干擾下，獲利空間受到壓抑，讓航空物流業者的受惠程度更加凸顯。

法人認為，航空貨運好，遠雄港（5607）直接受惠，今年首季營收達12.14億元，寫下新高紀錄，4月營收即將公布，也有機會再寫佳績。

中菲行全球業務與行銷副總裁Kathy Liu表示，傳統貨物需求仍相對穩定，但整體成本壓力正逐步升高；隨著運力趨緊與附加費攀升，企業需提前規劃出貨並更審慎控管物流成本。

中菲行運用其全球營運網絡與數位化系統，協助客戶即時掌握運力變化與成本波動，並提供空運、海運、鐵路及海空聯運等多元且靈活的運輸方案組合，提升供應鏈調整速度與應變能力。

捷迅（2643）總經理孫鋼銀表示，該公司首季因AI周邊電子產品的客戶搶艙，今年度積極與全球運輸上游供應商擴充相關航線的供給艙位合約簽署，並著重在高價值產業服務項目來提升營收占比。