威剛：記憶體缺貨到2027年 在手庫存突破400億元

台灣記憶體模組龍頭威剛（3260）昨（6）日舉行法說會，看好隨著AI大模型推論需求快速擴張，記憶體產業供需結構已全面翻轉，今年下半年DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格將持續走揚，供給缺口同步擴大，「明年持續缺貨沒有疑問」。

威剛強調，該公司持續衝高庫存，全面迎接記憶體強勁需求，該公司首季底庫存約364億元，4月底進一步突破400億元，現階段庫存是「量價同步增加」，多數貨源直接來自上游原廠，因此，在成本競爭力上具相對優勢，也成為支撐後續毛利率與獲利重要關鍵。

談到市況發展，威剛認為，2026年DRAM與NAND晶片兩大記憶體價格上漲趨勢都不會改變，其中，上半年由DRAM率先啟動漲勢，下半年由NAND晶片接棒，尤其在AI伺服器、企業儲存與終端AI裝置需求同步擴張下，公司對下半年NAND晶片價格看法更為積極，預期「大幅上漲機率非常高」。

威剛指出，AI應用正以前所未見速度，從雲端運算一路擴散至企業端與終端裝置，記憶體已成為AI時代最核心的關鍵資源之一，也帶動整體需求呈現爆發式成長，從上游原廠產能規劃、供貨策略到報價趨勢觀察，未來一年記憶體市場都將維持賣方主導格局。

威剛並透露，當前公司庫存結構中，DRAM約占55%、NAND晶片約45%，其中NAND晶片比重已較先前進一步提升，也顯示公司正積極布局下半年NAND晶片漲價行情。

除既有OEM與通路客戶外，威剛也觀察到AI帶動的新客戶需求快速浮現，公司說明，從去年底至今，已有不少過去未曾合作的新客戶主動洽詢，甚至包括多家新的雲端服務供應商（CSP），希望建立合作關係，不過，在供不應求缺口仍大的情況下，仍以長期合作客戶優先供貨，新CSP客戶則朝向長期合作模式推進。

市場關注大陸廠商新增記憶體供給，恐壓抑價格走勢。威剛認為，短期影響有限，因為整體供需缺口仍非常龐大，即使陸企持續擴產，短期內也難以填補缺口，客戶端亦未因此出現明顯殺價情況。

隨著AI應用全面擴散，加上原廠持續控制供給，法人看好，記憶體產業正逐步走出過去劇烈景氣循環模式，轉向由AI需求主導的新一波超級循環，而手握逾400億元庫存的威剛，正成為此波漲價行情中最具槓桿效益的台廠之一。