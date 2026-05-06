產業用地需求升溫 彰化惠來產業園區「即刻進駐」搶占先機

全球供應鏈重組加速，帶動中部產業用地需求升溫。位於彰化、已完工的惠來產業園區，標榜園區整體開發完善，基地規劃完整、道路與基礎建設齊備，並導入永續與節能規劃，展現優越區位條件與「即刻進駐」優勢，近期企業詢問熱絡，也反映產業擴廠需求殷切。

在全球供應鏈重組與地緣政治變動持續影響產業佈局之際，台灣製造業正迎來新一波升級契機。從台積電（2330）持續擴大全球先進製程，到美光加碼投資高階記憶體產能，國際科技大廠的動向顯示，台灣在全球供應鏈中的核心地位依然穩固。

企業在規劃下一階段擴廠時，已從單點設廠轉向整體區位與產業環境評估。中部地區憑藉交通優勢、土地資源與成熟製造基礎，逐漸成為企業佈局的重要區域。

惠來產創董事長顏世陸指出，基地位於彰化花壇的惠來產業園區已完工，可立即進駐企業擴廠，園區具備完善基礎建設與產業條件，適合製造業與科技業快速設廠投產。同時導入永續與節能規劃，有助企業長期營運與國際客戶要求。

顏世陸強調，園區從規劃初期即以企業實際需求為核心，串聯中部科學園區、台中工業區與精密機械聚落，形成完整產業鏈群聚優勢；包含交通動線、物流效率與整體空間配置，皆以提升企業營運效率為目標。

「完整的產業園區不只是土地，而是包含基礎建設、動線規劃與長期發展條件的整體解決方案。」顏世陸說，惠來產業園區具備中部少見的完整規劃與成熟條件，可支撐企業未來擴張與升級需求。

現場銷售經理蔡松庭表示，近期前來詢問的企業明顯增加，多數為具備國際競爭力的製造業者。台灣有許多優質產業，在全球市場扮演關鍵角色，甚至被稱為隱形冠軍，像即將有生技產業進駐，規劃導入外泌體研發與生技應用產業、智慧倉儲與物流配送系統，以及數位化製造與科技加工等高成長潛力產業。

這些企業透過「研發、製造、配送」的整合發展，有助於提升供應鏈效率，並強化中部地區在高階製造與新興產業中的整體競爭力。

蔡松庭表示，近期有不少相關產業詢問非常踴躍，顯示企業對於優質智慧型工業用地的需求持續升溫。「我們也深刻感受到台灣企業的實力與韌性，對此感到非常驕傲。」

專家指出，未來三至五年將是企業重新佈局產能的關鍵期，具備立即進駐條件的園區，將成為市場稀缺資源。對企業而言，選擇具備區位優勢與完善規劃的產業基地，不僅影響當前營運，更關係未來競爭力。

惠來產業園區串聯中科園區、台中工業區與精密機械聚落，形成完整產業鏈群聚優勢。業者提供

惠來產業園區吸引具國際競爭力的企業進駐，成為中部產業擴廠佈局的重要據點。業者提供