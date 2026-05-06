美科技產業有短期波動與估值壓力 安聯：中長期仍具備顯著優勢

生成式AI持續推動全球科技產業升級、美國科技股成為市場成長核心，安聯投信表示，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的。儘管短期波動與估值壓力仍在，但中長期來看，美國科技產業在技術領先、資本實力與獲利模式上，仍具備顯著優勢。

回顧今年第一季，美股四大指數除了費城半導體指數漲幅維持約一成的表現外，其餘主要指數表現相對疲軟；不過，隨著市場逐步擺脫中東混沌局勢的干擾，有基本面或願景支撐的主題或市場，再度成為資金青睞的標的，漲勢動能展現強勁之姿。

安聯投信投資長張惟閔指出，從評價面觀察，美股在未來12個月獲利基礎下本益比約20.3倍，僅略高於長期平均，在雙位數獲利成長預期支撐下，整體仍具投資吸引力。就科技題材部分，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人洪華珍表示，透過主動式ETF彈性調整持股結構，才能適時加碼具爆發潛力、但尚未被指數充分反映的成長型科技股，爭取超額報酬空間。就策略上，洪華珍表示，00402A聚焦AI生態系，兼顧核心和潛力標的，希望以3Q+策略去應對美股的結構性問題。即以Quick+策略，以「主動」追成長動能，可隨基本面與評價變化進行持股與權重的調整，所以除了布局在穩定成長的公司，像是M7之外，也會搶先布局在高速成長期的中小型公司；Qualified+策略抓強勢股票、大小通吃，軟硬兼顧，掌握美國科技輪動機會；Quality+策略，挑對投資團隊，串聯台美科技股投資機會，更完整掌握美國科技題材。

在生成式 AI 持續推動全球科技產業升級之際，安聯投信積極布局美國科技市場，透過「高端半導體、領先 AI 商機、轉機題材」三大投資主軸，打造兼顧結構性成長與彈性配置的投資組合，協助投資人掌握 AI 長線發展所帶來的多元機會。洪華珍強調，透過三大投資主軸的配置，不僅涵蓋 AI 上、中、下游產業鏈，也納入不同成長階段與題材特性的科技企業，有助於分散單一產業或權值股過度集中的風險。在 AI 長期結構性成長趨勢明確的背景下，此一配置策略可望兼顧成長動能與投資穩定性，成為投資人參與美國科技與 AI 浪潮的關鍵選擇。