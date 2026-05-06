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政府機關資安長齊聚共識營 強化跨機關資安聯防新布局

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部資通安全署6日舉辦2026年度政府機關資安長共識營活動，今年擴大邀請總統府、國安會及立法院、司法院、考試院及監察院資安長共同參與，透過跨機關交流深化資安治理合作。為協助資安長瞭解資安產業發展與數位產品脈動，今年資安長共識營特別與亞洲最具指標性年度資安盛會的「CYBERSEC 2026臺灣資安大會」合作，安排參觀「臺灣資安館」及「人才培訓專區」等展覽。資安署表示，面對快速演變的數位威脅，資安署將持續攜手各機關資安長建構完善資安防護體系，深化資安防護布局，透過公私協力整合資源與能量，打造安全、可信且具韌性的數位社會。

行政院政務委員吳誠文致詞表示，資安是國家安全的重要一環，賴總統「國家希望工程」國政藍圖，其中一項就是「打造韌性臺灣，維護安全與和平」。為有效落實納管機關及關鍵基礎設施的資安防護，資通安全管理法修正案已於114年12月1日施行。透過資安法的修正，更加穩固資安基礎，促進各級政府跨機關的合作及區域聯防，進一步強化國家整體資通安全。另透過公私協力強化資安韌性，保障安全與民主，確保數位主權，是當今重要資安治理政策，透過各位資安長參與共識營，瞭解我國資安政策最新發展，有助於建構信賴的數位社會。

數位發展部長林宜敬致詞時指出，今年參加國際資安展會RSA Conference（RSAC），會中AI代理議題受到高度關注，代理式AI如OpenClaw雖能提供強大的自動化助理應用，但若授予AI較高的系統操作權限，將帶來安全性隱憂與資安破口。未來面對代理式AI的風險，需透過政府與民間企業共同協防，以因應新興科技的挑戰。臺灣處於地緣政治的前線，每天面對超過260萬次的網路攻擊，臺灣已成為民主自由世界的「頂級誘捕系統」（Honey Pot），需有高標準的資安防護能力，這讓我們不只是防守者，更讓臺灣成為全球資安威脅專家。

資安署表示，在當前高度不確定的數位環境與不斷演進的威脅下，資安不再只是追求單純的「防禦」，而是要建立一套能快速復原、持續營運的韌性體系，推動政府機關、關鍵基礎設施提供者及民間聯防互助，以公私協力建構全社會資安防護網，以強化國家資安防禦體質與精進聯防機制。為了因應新興科技資安威脅，共識營除邀請國家安全會議李育杰諮詢委員說明2026全球資安威脅與戰略分析，也邀請趨勢科技洪偉淦總經理分享AI驅動強化資安韌性的建議，並請鴻海研究院李維斌執行長介紹AI賦能下的轉型與安全策略。資安署會中並由周智禾副署長說明從資通安全業務重點工作，建構我國全社會資安防禦體系的作法。

資安署說明，強化機關間情資分享、建構中央與地方的資安緊密聯防體系，是有效面對瞬息萬變資安威脅的關鍵。本次共識營不僅強化資安長在面對新興資安科技的防禦能力，也促成了各機關間的交流與互信。資安署也強調，未來將持續落實「國家希望工程」政策，以續深化資安韌性建設與資安防護，攜手產業與公部門共同實現智慧政府的願景，為臺灣數位轉型與未來發展奠定更穩固的基礎。

布局 資安 國安會

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