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推動資安國際化 數發部：台灣具備兩大優勢支撐產業走向世界

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為持續推動台灣資安產業國際化發展，數位發展部林宜敬部長6日指出，台灣具備兩大無法取代的競爭優勢，支撐資安產業走向世界，第一是推動半導體設備資安標準SEMI E187，第二台灣是自由世界的「誘捕系統」（Honey Pot）。另外數發部將透過國際展會、產業鏈結及標準接軌等方式，協助業者降低拓銷門檻。

林宜敬於CYBERSEC 2026台灣資安大會期間親自主持「國際拓銷策略座談」，邀請工研院及8家國際拓銷經驗豐富資安業者，包括中華資安（7765）、全景軟體、杜浦數位安全、匯智安全、奧義智慧、優倍司、鴻璟及一安智能，分享從市場切入、展會交流到後續商機推進的實務經驗，吸引超過百位臺灣資安業者及專業從業人員參與，現場交流熱絡，共同打造臺灣資安品牌走向國際的新動能。

林宜敬指出，台灣具備兩大無法取代的競爭優勢，支撐資安產業走向世界，第一是推動半導體設備資安標準SEMI E187：台灣掌握全球逾九成先進AI晶片製造，是全球供應鏈不可或缺的核心環節，台灣積極推動此一標準轉化為具體的國際規格，從原先規格追隨者躍升為標準制定者，凡有意與台積電（2330）合作或供應半導體設備之廠商，均須通過SEMI E187認證，由此衍生認證服務、輔導諮詢與軟硬體銷售三重商機。

第二，林宜敬說，台灣是自由世界的「誘捕系統」（Honey Pot）。台灣每天面對超過260萬次網路攻擊，尤其來自中國大陸的威脅。這些攻防數據讓我們對威脅的理解比多數國家更真實、更及時，使臺灣具備擔任「全球威脅專家」的獨特資格。

本次座談會聚焦國際市場趨勢、產品定位與商機開發等議題，與談業者指出，國際拓銷關鍵不僅在於產品技術，更在於明確市場定位、建立信任關係，並透過持續互動逐步深化合作。

林宜敬表示，台灣資安下一階段關鍵在於強化產品差異化與國際連結，讓解決方案持續被國際市場採用。數發部將透過國際展會、產業鏈結及標準接軌等方式，協助業者降低拓銷門檻，期望透過本次座談經驗擴散，帶動更多業者掌握市場節奏，推動臺灣資安品牌走向國際，他於展會期間亦逐一走訪8家業者展攤、聽取廠商現場展示，以實際行動展現對資安業者的支持與重視，作為「Cyber Taiwan」品牌走向國際最堅實的後盾。

半導體 數位發展部 中華資安 資安

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