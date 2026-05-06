台灣企業首度參加首爾AI EXPO 拓展台韓產業合作

為期3天的AI EXPO KOREA 2026今天於首爾COEX展覽館登場，這次首度由16家台灣指標性企業組成台灣館，盼以「從晶片到應用」的完整產業鏈實力，為台韓雙方市場帶來更多可能性。

韓國政府積極發展人工智慧（AI），今年AI EXPOKOREA首度有台灣廠商組團參加，台灣館參展企業針對韓國市場的3大核心需求展出，包括解決GPU荒與成本壓力，展示高效能的GPU調度與水冷散熱技術；還有確保資料主權，回應韓國對資安的高標準；以及加速製造業AI轉型。

談到台灣企業能首度進軍AI EXPO KOREA，首爾台灣貿易中心主任王憲輝接受中央社記者訪問時表示，「現在全球都在發展AI，韓國、台灣都是AI發展核心，我們的應用場景、需求方面其實都非常類似，或許這是一個挑戰，但對廠商來講也是一個機會。」

這次參展包括軟、硬體廠商，其中凌通科技資深專案經理王嘉霖負責擔任此次AI EXPO KOREA台灣廠商的團長，凌通科技展出的內容包括駕駛監控系統，可自動偵測駕駛是否專心，還有虛擬化身效果、手勢辨識等。

王嘉霖表示，希望藉由這次參展機會，台韓雙方能夠有更多交流及合作機會。

參展廠商「無聲實驗室」開發手語技術，結合AI與3D虛擬角色提供專業手語服務，在台灣已與中華職棒樂天桃猿隊、機場捷運等單位合作。創辦人陳柏瑞表示，韓國社會也相當重視手語服務，所以也想看有沒有機會在韓國嘗試，是否有合適的代理商或合作夥伴。