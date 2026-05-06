搶進CSP需求！正文推新世代1.6T 光模組 預計年底量產

網通廠正文（4906）科技6日宣布，搶進新世代1.6T光模組，研製成功，預計年底量產；繼去年推出800G LPO光模組，更進一步推出AiPhoton 1.6T光模組，搶進超大規模雲端數據中心。

正文總經理李榮昌指出，隨AiPhoton推出，正文已布局到位，將能滿足超大型數據中心轉向 1.6T可插拔模組的大規模導入需求，加上正文的自動化生產量能，結合 NewPhotonics 專為快速、可靠量產而設計的高整合度 PIC，將能補足 AI 浪潮帶來的供給缺口，確保次世代連線解決方案的供應，開啟低功耗光模組的新世代。

正文表示，AiPhoton 1.6T OSFP光收發模組與光學積體電路先驅廠商 NewPhotonics合作開發，採用高度整合的構裝技術，提供先進的數位訊號處理功能，是新世代低功耗的光收發模組，可支撐大規模 GPU 叢集與 AI 運算基礎設施。

正文指出，1.6T 光模組搭載 NewPhotonics的NPG10204 DR8 PIC傳輸晶片，基於PIC技術的最新可插拔模組，專為超大規模人工智慧數據中心的擴展、互聯而設計，不僅簡化光學積體電路的製程，更能在 8 通道（每通道224Gbps）架構下提供先進的數位訊號處理（DSP）功能。

NewPhotonics 光學互連事業群資深副總暨總經理Doron Tal表示，正文展示先進矽光子整合技術如何直接轉化為 AI 基礎設施所需的 1.6T 連線，同時實現可擴展性與能源效率。透過我們整合雷射的 PIC，結合正文成熟的大量生產實力，能成功打造出新一代每通道 200G 之可插拔模組，有效因應市場對大規模 1.6T 光通訊的迫切需求。