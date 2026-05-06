聯發科股價暴力噴發…投履歷領分紅是好時機？他擬入職台積電「要回頭了」

台股今（6）日多頭氣勢如虹，近日最狂焦點莫過於IC設計龍頭聯發科（2454），股價展現「暴力級」漲勢，繼昨日強攻漲停站上3,155元後，今日早盤再度噴發，一度攻上3,470元歷史新天價，收在3,430元，漲幅8.72%。隨後，被證交所首度列入處置股名單。這波強勁漲勢讓投資人看呆，更引發求職者熱烈討論，現在進聯發科工作，是不是卡位分紅獎金的好時機？

聯發科股價暴衝的動力，來自於公司對AI市場的極度樂觀。執行長蔡力行於法說會宣布，大幅上修 2026 年 AI ASIC（特殊應用積體電路） 的營收目標，由原先的10億美元直接翻倍至20億美元，讓法人喊出5,000元的驚人目標價。此外，市場更傳出聯發科有望獨家拿下OpenAI首款AI手機處理器訂單，預計採用台積電2奈米製程。

Dcard上出現多篇討論職涯規劃的貼文， 不少人詢問聯發科滿血復活，「新人現在進去是不是好時機？」，強勢股價讓一些求職者考慮踏入聯發科，甚至有人改變原本心意「本來已經決定要去台積電了，現在看來要回頭了」。也有人看到AI ASIC營收目標表示「原來聯發科AI都是玩真的，還一堆人看衰，大家能安心面試發哥（聯發科），加入AI財富自由之路」。

甚至有網友拿台積電來比較寫道，「現在在GG（台積電）工作買發哥股票才是正解嗎？」，傳言以前聯發科員工薪水高於台積電員工，他好奇問「發哥員工說買GG股票靠他們幫忙賺錢，現在看起來是不是情況相反了？」，彷彿風水輪流轉。

不過，其他人持不同看法指出，「分紅跟股票無關，只跟EPS有關」、「當股東就好，不要當員工」、「可能不會贏GG，但至少不會差太多了」、「別傻傻的，明年GG年薪分紅與股價又會再度讓人發瘋的」。