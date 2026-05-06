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AI持續擴展 Hitachi Vantara：3S是下一代資料儲存架構重點發展方向

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Hitachi Vantara推出全新VSP One高階儲存與物件儲存解決方案，協助企業強化資料儲存與治理。圖左起依序為Hitachi Vantara資深技術顧問歐全鎰、台灣區總經理江偉儀、首席技術顧問林祈禎。記者馬瑞璿／攝影
Hitachi Vantara推出全新VSP One高階儲存與物件儲存解決方案，協助企業強化資料儲存與治理。圖左起依序為Hitachi Vantara資深技術顧問歐全鎰、台灣區總經理江偉儀、首席技術顧問林祈禎。記者馬瑞璿／攝影

人工智慧（AI）潮流席捲全球，企業部署AI，也對資料基礎架構的效能、可用性、安全性愈來愈重視。日立旗下資料儲存子公司Hitachi Vantara今（6）日指出，隨著AI應用持續擴展，3S、也就是Simple、Secure以及Sustainable，將會是下一代資料儲存基礎架構的重點發展方向。

根Hitachi Vantara發布的「2025年資料基礎架構現況報告」顯示，高達99%台灣受訪企業已導入AI，且有70%表示已取得初步應用成效，顯示各產業導入AI的動能持續強勁。

隨著AI應用持續擴展，許多企業發現，雖然企業級效能是不可或缺的基礎，但單靠效能並不足以確保長期的商業價值或資安防護。

調查顯示，僅有29%的企業認為自身已具備實現AI長期投資報酬（ROI）的成熟準備度，41%表示資料環境的高度複雜度，使得資安事件的辨識變得更加困難。此外，僅11%企業被視為資料成熟度高，其餘多處於發展中或分散的資料管理階段，進而限制AI的規模化與價值發揮。

「台灣企業在AI導入方面進展迅速，已逐步從試點階段邁向實際營運。然而，當前挑戰已不僅是技術本身，而在於資料如何有效整合與治理。」Hitachi Vantara台灣區總經理江偉儀表示，「隨著資料分散於不同環境且架構日益複雜，企業往往難以將AI應用從單一場景擴展，限制其長期價值的實現。因此，建立統一且具完善治理機制的資料基礎架構，將成為企業有效擴展AI應用的關鍵。」

Hitachi Vantara今日也宣布，VSP One高階儲存與VSP One物件儲存解決方案正式在台上市，此次擴展的產品組合旨在協助企業將人工智慧（AI）大規模部署至關鍵業務系統與非結構化資料環境中。

VSP One高階儲存提供企業級儲存基礎架構，以支援AI工作負載與關鍵業務應用，確保系統不因停機、資料遺失或效能不穩定而影響營運。該解決方案支援高效能資料庫、即時分析與大規模AI流程等應用情境，並整合資安韌性與統一管理能力，適用於對效能、擴充性與可用性要求極高的大型企業環境，通常與金融平台、客戶端應用程式與營運分析等關鍵系統共同部署。

日立

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