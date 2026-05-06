龍科三期有望重啟 竹科局下周送國科會審查7月前報政院核定

懸宕兩年多的龍潭科學園區擴建案傳出「大復活」。國科會竹科管理局長胡世民今表示，預計下周送國科會進行園區審議會審查，7月前報政院核定，希望最快2029年第4季前取得土地。外界關注，台積電是否可能在龍潭興建次世代先進製程晶圓廠，胡世民表示，園區一定是滿足台灣科技產業需求，在水電供應無虞前提下，歡迎所有廠商依程序申請進駐。

胡世民表示，龍科三期開發案目前已完成公聽會，籌設計畫正依程序報國科會審查，下周將召開園區審議會，針對籌設計畫進行審查。竹科局希望五月完成籌設計畫審查，後續再依委員意見進行修正，預計六、七月完成修正後報行政院核定。

胡世民指出，若行政院核定後，開發案將進入環評階段。由於本案開發面積超過100公頃，依法須進入第二階段環境影響評估，因此後續仍須經過環評程序，環評通過後，才會進入土地徵收作業。

龍科三期過去曾因地方居民反彈而停擺。胡世民說，當初核定先導計畫時，規畫面積約150多公頃，但在辦理新建計畫公聽會時，部分民眾對土地徵收表達疑慮，台積電也因看到地方反映情緒，曾表達暫不考慮進入龍潭園區。此後，竹科局仍持續與地方居民溝通，並檢討縮小開發範圍，最終將開發徵收範圍調整為目前的104公頃。

針對地方農民是否仍堅持保留農地、種茶等訴求，胡世民表示，經竹科局數次會勘、拜訪民眾及召開公聽會後，區內農業用地絕大多數實際使用現況為「旱田」，另有部分水田、果園及闊葉林，多屬零星農作，並未看到大面積飲用茶葉種植。他也說，目前多數民眾關注的是土地及地上物補償措施，包括農作物、農機具等補償，也有零星農民詢問農保延續問題，但並未接獲農民陳情要求保留農地種茶。

外界關注台積電是否已重新表達進駐意願。胡世民未正面證實特定廠商進度，僅表示，竹科園區一定是為滿足台灣科技產業需求，在水電供應條件無虞之下，竹科局歡迎所有廠商申請進駐，也會全力配合。他說，有關特定公司是否提出申請，仍須依照程序辦理，但相關業者確實希望在北部找到適合基地建廠。