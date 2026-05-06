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納入再生水興建、調整超高壓變電所工程 竹科寶山二期擴建環差通過

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部6日舉行環評大會，討論竹科管理局提出的新竹科學園區寶山二期擴建的第三次環差案，由於這次土方差異是納入再生水興建工程以及調整寶山超高壓變電所工程，對於台積電（2330）未來設廠的水電影響重大，經討論後，通過環差。

竹科寶山二期擴建計畫位於新竹縣，開發面積總計91.02公頃，是台積電在新竹部署2奈米重鎮的最後一塊拼圖，已於2021年完成環評，但後續因為用水、用電、土方等問題，陸續提出環差。

竹科管理局表示，在公共工程部分，這次因應工程規劃與設計內容，以及進駐廠商施工需求，調整土方挖方量及填方量，在公共工程部分，納入再生水廠興建工程、依實際規劃設計調整寶山超高壓變電所工程，再加上規劃調整再生水配水池調整；在廠區工程部分，依結構需求增設廠區基樁，並考量深基礎與基樁管壁內外徑差異，以及為提升基礎邊坡結構強度，調整採灌漿回填；納入增納外管線空間、新增連梁及擋土牆之結構體。

經過環評委員討論後，決議審核修正通過環境影響差異分析報告，同時也請竹科將補充說明資料，以及「土石方暫置區編號1、2之土石方堆置高度應低於9公尺」納入定稿。

竹科 環評 新竹

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