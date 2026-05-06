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用AI對抗AI…鼎新數智在台灣資安大會 亮相「數智分身」資安解決方案

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

隨著人工智慧的快速發展，網路攻擊同步加劇。為協助企業應對新型態的威脅，鼎新數智在「CYBERSEC 2026臺灣資安大會」秀出「數智分身」資安解決方案。以Agentic AI為核心，建構「人機協作」的智慧防禦體系，部署具自主協作和決策能力的「虛擬專家團隊」，以AI對抗AI，助力企業落實企業級主動式資安防禦。

鼎新數智觀察，企業面對資安威脅，大多面臨高度仰賴繁複的人工設定、需以肉眼逐一盤查海量告警，以及應變速度難以跟上攻擊節奏。在人力與體力皆有限的情況下，深夜與假日往往形成防禦缺口。數智運營方案中心總經理黃盈彰指出，要終結這種長期疲於奔命的被動僵局，企業防禦邏輯必須從「純人工流程」轉向「Agentic AI驅動的能力組合」。透過「記憶科學」技術，將專家能力封裝至「數智分身」中，企業使用者能透過單一入口進行跨職能協作與任務調度；底層則透過數據中台，結合AI智管家能力，串聯硬體設備及軟體服務，可讀取系統數據進行資安監控與風險預警，在「理解業務流程但不干預業務流程」的前提下維持營運穩定，推動資安治理從「被動監控」走向即時反應、可視化的「主動治理」。

今年的資安大會中，鼎新數智展示具備高度自主學習與決策能力的「資安特種部隊」，以資安IT職能建構不同分身角色，精準填補企業防禦缺口。包括「資安監控工程師」實現全天候監測，精準過濾95%無效警報並即時隔離攻擊源；「身分存取顧問」則即時偵測高風險存取行為並鎖定異常帳號，阻斷非法入侵；「端點安全工程師」主動盤點設備漏洞執行自動化修補，即時防堵系統安全破口；「資料安全顧問」透過備份與還原演練降低勒索風險，確保資料完整性；「法規遵循顧問」則對應ISO或GDPR等國際規範，提升資安合規與審查效率。企業僅需透過直覺流暢的自然語言，即可驅動Agentic AI將繁雜訊號轉化為資安防禦行動。

網路攻擊 人工智慧 資安

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