友達董事長彭双浪發揮產業實質影響力 獲台灣循環經濟英雄獎

第六屆台灣循環經濟獎6日舉行頒獎典禮，友達（2409）光電長期以循環經濟作為永續發展核心策略之一，展現豐沛的綠色創新競爭力，獲得雙獎佳績：董事長暨集團執行長彭双浪獲頒「台灣循環經濟英雄獎」殊榮，並帶領友達奪「永續供應鏈年度典範獎」，彰顯企業從經營理念、組織治理到價值鏈協作的具體成果。

在全球淨零轉型與永續治理加速深化的趨勢下，循環經濟已成為企業提升韌性與重塑競爭力的關鍵路徑，友達自台灣循環經濟獎創設以來，已連六年獲獎，不僅肯定企業多年來深耕循環經濟的成果，也體現友達將永續思維融入營運決策、產品創新與供應鏈管理的長期承諾。

台灣循環經濟獎之「英雄獎」旨在表彰對循環經濟及永續發展具有實質影響力的企業領導人。友達光電董事長暨集團執行長彭双浪表示：「面對國際市場規範加速演進，以及全球產業對低碳與循環轉型的高度重視，循環經濟已不只是環境議題，更是企業創新能力、資源效率與供應鏈韌性的綜合展現。友達推動循環經濟從長期策略定位到實際落地，持續結合設計、研發、製造與供應鏈管理，將循環思維納入企業營運核心。這份肯定同屬友達團隊，也代表友達將持續以更高標準回應全球永續發展趨勢。」

在彭双浪董事長與營運團隊的領導下，友達以前瞻視野實踐循環經濟逾十年，從環境管理與資源效率優化起始，達成多項業界領先作為，包含全台首家製程廢水零排、全球顯示產業首張UL3600循環係數認證、全台顯示產業首張UL2799廢棄物零填埋金級認證等，引領企業提前為國際規範與市場變化布局。

為深化循環實踐，友達於永續暨風險委員會成立循環經濟工作小組，使其成為企業驅動綠色轉型的重要策略，整合綠色技術、綠色產品、綠色製造與綠色供應鏈四大主軸，從源頭設計、材料選用、製程優化到資源再利用，系統性推進循環實踐。不僅有效降低環境衝擊，也將之持續轉化為產品與市場的永續價值：2018年至2025年間，友達累計創造新台幣1,016億元循環經濟效益；2025年循環經濟財務績效較2017年成長334%，展現在永續策略與產業競爭力並進的成果。

友達也將影響力延伸至價值鏈，攜手全球供應商夥伴推動轉型。面對國際客戶對產品碳足跡、責任採購與循環設計要求持續提升，友達以「環境永續、風險控管、夥伴交流」三大管理策略，建立前瞻供應鏈治理機制。透過建構碳數位系統，持續精進範疇三盤查與管理能力，並與供應商共同推進塑膠中和等環境行動，2025年包材回收率達98%；同時導入 ESG Scorecard以及數位化管理系統強化供應商永續管理，降低營運風險；並透過每年CSR共榮大會促進供應商夥伴議合與協作，帶動價值鏈共同成長。

不僅如此，彭双浪身兼台灣氣候聯盟理事長，號召科技產業與供應鏈夥伴，提前布局氣候風險與轉型機會，展現跨產業的永續影響力。同時，他也將企業治理視角延伸至自然資本與生物多樣性議題，帶領友達依循自然相關財務揭露（TNFD）架構，系統性檢視營運與價值鏈對自然環境的依賴與影響，強化企業在氣候與生態議題上的韌性，並接軌國際對自然正向趨勢的高度關注。

從企業治理到供應鏈共創，友達持續落實永續發展相關策略及循環經濟，以回應全球市場需求、轉型挑戰，並開創綠色經濟價值。未來，友達將持續攜手夥伴深化相關協作，接軌國際，朝向更具韌性的產業未來邁進。

友達光電董事長暨集團執行長彭双浪獲頒台灣循環經濟「英雄獎」殊榮，以永續經營為理念，發揮產業實質影響力，樹立台灣接軌國際淨零趨勢的典範。友達／提供