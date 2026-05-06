快訊

「無法接受！」愛爾麗爆偷拍爭議 謝金燕發聲切割：隱私是底線

宣示主權？伊朗宣布荷莫茲海峽新通行機制 船隻須獲許可、走指定路線

立委資格保衛首戰失利！李貞秀告中選會聲請停止執行 北高行駁回

聽新聞
0:00 / 0:00

友達董事長彭双浪發揮產業實質影響力 獲台灣循環經濟英雄獎

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達獲本屆台灣循環經濟永續供應鏈最高榮譽「年度典範獎」，並自創設起連續六年獲獎，體現友達將永續思維融入營運決策、產品創新與供應鏈管理的長期承諾。友達／提供
友達獲本屆台灣循環經濟永續供應鏈最高榮譽「年度典範獎」，並自創設起連續六年獲獎，體現友達將永續思維融入營運決策、產品創新與供應鏈管理的長期承諾。友達／提供

第六屆台灣循環經濟獎6日舉行頒獎典禮，友達（2409）光電長期以循環經濟作為永續發展核心策略之一，展現豐沛的綠色創新競爭力，獲得雙獎佳績：董事長暨集團執行長彭双浪獲頒「台灣循環經濟英雄獎」殊榮，並帶領友達奪「永續供應鏈年度典範獎」，彰顯企業從經營理念、組織治理到價值鏈協作的具體成果。

在全球淨零轉型與永續治理加速深化的趨勢下，循環經濟已成為企業提升韌性與重塑競爭力的關鍵路徑，友達自台灣循環經濟獎創設以來，已連六年獲獎，不僅肯定企業多年來深耕循環經濟的成果，也體現友達將永續思維融入營運決策、產品創新與供應鏈管理的長期承諾。

台灣循環經濟獎之「英雄獎」旨在表彰對循環經濟及永續發展具有實質影響力的企業領導人。友達光電董事長暨集團執行長彭双浪表示：「面對國際市場規範加速演進，以及全球產業對低碳與循環轉型的高度重視，循環經濟已不只是環境議題，更是企業創新能力、資源效率與供應鏈韌性的綜合展現。友達推動循環經濟從長期策略定位到實際落地，持續結合設計、研發、製造與供應鏈管理，將循環思維納入企業營運核心。這份肯定同屬友達團隊，也代表友達將持續以更高標準回應全球永續發展趨勢。」

在彭双浪董事長與營運團隊的領導下，友達以前瞻視野實踐循環經濟逾十年，從環境管理與資源效率優化起始，達成多項業界領先作為，包含全台首家製程廢水零排、全球顯示產業首張UL3600循環係數認證、全台顯示產業首張UL2799廢棄物零填埋金級認證等，引領企業提前為國際規範與市場變化布局。

為深化循環實踐，友達於永續暨風險委員會成立循環經濟工作小組，使其成為企業驅動綠色轉型的重要策略，整合綠色技術、綠色產品、綠色製造與綠色供應鏈四大主軸，從源頭設計、材料選用、製程優化到資源再利用，系統性推進循環實踐。不僅有效降低環境衝擊，也將之持續轉化為產品與市場的永續價值：2018年至2025年間，友達累計創造新台幣1,016億元循環經濟效益；2025年循環經濟財務績效較2017年成長334%，展現在永續策略與產業競爭力並進的成果。

友達也將影響力延伸至價值鏈，攜手全球供應商夥伴推動轉型。面對國際客戶對產品碳足跡、責任採購與循環設計要求持續提升，友達以「環境永續、風險控管、夥伴交流」三大管理策略，建立前瞻供應鏈治理機制。透過建構碳數位系統，持續精進範疇三盤查與管理能力，並與供應商共同推進塑膠中和等環境行動，2025年包材回收率達98%；同時導入 ESG Scorecard以及數位化管理系統強化供應商永續管理，降低營運風險；並透過每年CSR共榮大會促進供應商夥伴議合與協作，帶動價值鏈共同成長。

不僅如此，彭双浪身兼台灣氣候聯盟理事長，號召科技產業與供應鏈夥伴，提前布局氣候風險與轉型機會，展現跨產業的永續影響力。同時，他也將企業治理視角延伸至自然資本與生物多樣性議題，帶領友達依循自然相關財務揭露（TNFD）架構，系統性檢視營運與價值鏈對自然環境的依賴與影響，強化企業在氣候與生態議題上的韌性，並接軌國際對自然正向趨勢的高度關注。

從企業治理到供應鏈共創，友達持續落實永續發展相關策略及循環經濟，以回應全球市場需求、轉型挑戰，並開創綠色經濟價值。未來，友達將持續攜手夥伴深化相關協作，接軌國際，朝向更具韌性的產業未來邁進。

友達光電董事長暨集團執行長彭双浪獲頒台灣循環經濟「英雄獎」殊榮，以永續經營為理念，發揮產業實質影響力，樹立台灣接軌國際淨零趨勢的典範。友達／提供
友達光電董事長暨集團執行長彭双浪獲頒台灣循環經濟「英雄獎」殊榮，以永續經營為理念，發揮產業實質影響力，樹立台灣接軌國際淨零趨勢的典範。友達／提供

彭双浪董事長在頒獎典禮的典範對談中，與產業先進分享，以循環創新，邁向自然正成長之經驗，打造企業永續競爭力。友達／提供
彭双浪董事長在頒獎典禮的典範對談中，與產業先進分享，以循環創新，邁向自然正成長之經驗，打造企業永續競爭力。友達／提供

友達 綠色

延伸閱讀

方元沂／風險時代台灣永續轉型新契機

金融創新 富邦金控與北富銀、富邦產奪《Global Finance》創新大獎

元大金全面強化供應鏈人權風險管理 攜手夥伴打造永續責任體系

正隆響應環境部「袋袋箱傳」 首批二手袋送達金門

相關新聞

蘋果傳轉單… 和碩童子賢：台積電是米其林三星 「訂不到才吃二星」

市場傳出，台積電（2330）大客戶蘋果公司已經與英特爾（Intel）、三星（Samsung）電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器，此舉恐分食台積電訂單，對此，和碩（4938）董

AI 需求太旺！亞力首度接到封測指標廠的大單 晶圓廠也追單

AI電力需求太旺，國際大廠追單亞力（1514），包括國內晶圓龍頭、美系記憶體大廠，國內封測指標廠群起搶單。亞力表示，AI發展需求實在太大，半導體廠都想趕進度，今年以來半導體廠相關訂單就成長逾兩成，預期

AI持續擴展 Hitachi Vantara：3S是下一代資料儲存架構重點發展方向

人工智慧（AI）潮流席捲全球，企業部署AI，也對資料基礎架構的效能、可用性、安全性愈來愈重視。日立旗下資料儲存子公司Hitachi Vantara今（6）日指出，隨著AI應用持續擴展，3S、也就是Si

龍科三期有望重啟 竹科局下周送國科會審查7月前報政院核定

懸宕兩年多的龍潭科學園區擴建案傳出「大復活」。國科會竹科管理局長胡世民今表示，預計下周送國科會進行園區審議會審查，7月前報政院核定，希望最快2029年第4季前取得土地。外界關注，台積電是否可能在龍潭興

友達董事長彭双浪發揮產業實質影響力 獲台灣循環經濟英雄獎

第六屆台灣循環經濟獎6日舉行頒獎典禮，友達（2409）光電長期以循環經濟作為永續發展核心策略之一，展現豐沛的綠色創新競爭力，獲得雙獎佳績：董事長暨集團執行長彭双浪獲頒「台灣循環經濟英雄獎」殊榮，並帶領

富邦證券輔導敍豐企業掛牌上櫃 高階IC載板濕製程設備新兵崛起

富邦證券輔導的敍豐企業（3485），6日以承銷價每股128元正式掛牌上櫃，盤中最高達到323元，終場以305.5元作收，漲幅138.67%。敍豐企業專注於高階IC載板濕製程設備的研發、設計、製造與銷售

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。