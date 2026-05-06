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蘋果傳轉單… 和碩童子賢：台積電是米其林三星 「訂不到才吃二星」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影
和碩董事長童子賢。記者吳凱中／攝影

市場傳出，台積電（2330）大客戶蘋果公司已經與英特爾（Intel）、三星（Samsung）電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器，此舉恐分食台積電訂單，對此，和碩（4938）董事長童子賢6日指出，這不是工程問題，而是一個（公司）政策的問題。他形容，「台積電是米其林三星餐廳，那我有時候要訂米其林三星，老是訂不到，你就不得已去吃米去吃米其林二星」。

媒體6日舉辦「2026台灣能源高峰論壇」，童子賢受邀以「從國際能源新趨勢談台灣戰略」為題演講，媒體提問有關蘋果有意下單英特爾與三星電子的市場傳聞。

對此，童子賢表示，「這不是工程問題，而是一個（公司）政策的問題」。

他形容，「台積電是米其林三星，那我有時候要訂米其林三星，老是訂不到，你就不得已去吃米去吃米其林二星」。

童子賢指出，當然也可以，重點在於說二星餐廳會不會大大增多，多到稀釋米其林三星那一家的訂單。

童子賢分析，有一天你發現說，我想要擴產但不用擴了，因為米其林二星生意很好，都把客人都搶光了，會不會？這我無法為台積電或台灣回答，只能說在目前這個基礎上，盡量努力了。

台積電、三星、英特爾競爭一事，緣起於外媒近期報導，知情人士透露，蘋果公司已經與英特爾、三星電子展開初步討論，研議委託它們生產蘋果產品所使用的主要處理器，此舉是要讓蘋果在長期合作夥伴台積電之外還擁有第二選項。

蘋果高層上周在財報會議中也討論了相關問題，指出iPhone與Mac的晶片供應不足正在限制成長。執行長庫克表示：「我們在供應鏈上的彈性比平常還要低。」他指出，蘋果也面臨記憶體晶片短缺問題，但目前更大的挑戰仍是主要處理器的供應不足。

Intel 台積電 三星

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