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首季獲利小減！談漲價議題 致新：還不是時機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
致新董事長吳錦川。記者鐘惠玲／攝影
致新董事長吳錦川。記者鐘惠玲／攝影

電源管理IC廠致新（8081）於6日召開法說會，公布首季獲利小減，每股純益為4.62元。針對漲價議題，該公司董事長吳錦川坦言，上游晶圓代工與封測端報價已經宣布提高，但現在談論對客戶端漲價還不是時機 。

致新第1季合併營收為21.11億元，季增3.2％、年減2.1％，受惠於產品組合因素，毛利率回升到40％，歸屬母公司業主淨利為3.95億元，季減2.1％、年減4.1％，每股純益為4.62元。

針對本季展望，致新則預期營收將落在21億至22.5億元之間，毛利率將落在37％至40％之間。

吳錦川指出，漲價必須要等客戶已意識到缺貨，上游報價已升，「我們希望轉嫁，但現實並不允許」。目前客戶端與致新都還有貨，客戶還沒有接受漲價，該公司的競爭者也還沒有提升報價，否則致新的市占率應該會明顯提升。現在只能繼續努力增加晶圓供應量，並等待別人先抬高報價。

營收 晶圓代工 致新

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