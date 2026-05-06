宏碁智醫攜手泰商 New Eye Inc. 擴大泰國布局

面對人口高齡化與醫療資源分配不均的全球挑戰，宏碁智醫（6857）持續以AI技術為核心，推動智慧醫療臨床應用落地。近日亦攜手優適台灣公司（Upsynergy）及泰國在地深耕眼科設備市場多年的領導廠商New Eye Inc.，於當地建立涵蓋高階眼科設備、AI輔助診斷系統（VeriSee）及遠距醫療（Telemedicine）服務，為泰國醫療體系注入創新動能，打造跨泰國智慧醫療新生態。

宏碁智醫董事長暨執行長連加恩表示：「我們很高興與New Eye及優適台灣合作，將台灣成熟的AI醫療解決方案帶入泰國市場。宏碁智醫讓AI真正走進臨床、被醫療體系信任並持續使用，並擴展實際應用的深度與廣度。透過與在地夥伴的合作，我們能更精準回應不同市場的需求，讓智慧醫療的價值被有效發揮。」

宏碁智醫積極布局泰國市場，旗下AI眼科軟硬解決方案不僅已取得泰國醫療器材認證（TFDA），跨越市場准入的關鍵門檻；同時更藉由策略合作持續推動落地應用。在與泰國合作夥伴New Eye及優適台灣的合作推動下，宏碁智醫在泰國市場進一步取得具體成果，包含取得普吉島（Phuket Province）遠距AI醫療的政府專案，涵蓋當地指標性醫院在內的五間醫院。以及泰國醫院Phuket Provincial Hospital已導入宏碁智醫ARC-1000免散瞳眼底鏡與VeriSee DR，為當地糖尿病患者提供更完善的照護。

New Eye Inc.亦於近日來訪宏碁智醫，由執行長Somyot Pongsangiam率領高階團隊針對未來更廣泛的合作方向進行深入交流，盼能透過創新智慧醫療解決方案的導入，滿足泰國日益成長的醫療需求。

New Eye執行長Somyot Pongsangiam表示，「台灣在資通訊硬體製造與 AI 軟體研發的實力全球有目共睹。我們非常感謝與優適台灣的合作，讓New Eye能與宏碁智醫這樣的頂尖企業並肩作戰。透過今日執行長的親自來訪，我們預期將與宏碁智醫展開更多元、更深度的業務聯盟。未來，我們不僅將擴大現有 AI 診斷系統的應用科別，更計畫將全新的智慧醫療解決方案全面導入泰國，為泰國民眾提供更精準、高效且普及的醫療服務」。

本次合作為台泰智慧醫療合作再添重要里程碑。宏碁智醫將持續攜手國際夥伴，透過「技術x在地合作x臨床落地」的策略，推動AI醫療在全球市場的長期方展，持續引領東南亞醫療數位轉型的浪潮。