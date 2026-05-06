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奧義賽博參加資安大會 呼籲防範 AI Agent 風險
奧義賽博-KY創（7823）6日參加資安大會，呼籲AI Agent存在重大風險，需要輔助資安防護系統，才能在提升工作效率的同時，確保公司資料不會外洩，或是進行錯誤操作。
公司表示，目前這類開源的技能市集上，大概收集了全世界5000多個AI技能，仔細觀察下，發現裡面有將近10% 是惡意的，還有40%到50%屬於看起來有異常，不確定安全性的，這意味著正常的技能只有一半，導致龍蝦「踩雷」的機率非常高，因此公司立刻在市集上推出了專屬的Plug-in，專門保護龍蝦在引入新技能時不會被惡意污染。
此外董事長吳明蔚表示，憑藉在台灣的最高的資安部署率，奧義賽博能夠收集最多駭客的新聞，並以此訓練出相對應的模組。同時奧義賽博也推出龍蝦的開源延伸模組，希望讓更多人在擁抱AI時能夠即刻導入應用，同時開放客戶免費試用的權限，確定對營運有所幫助時再轉成商務訂閱版模型。
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