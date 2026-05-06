數發部：台灣主導SEMI E187 3大商機帶動資安業

數發部長林宜敬今天表示，數發部3月率團赴美參與資安盛會RSAC，以SEMI E187、中國資安威脅應對專家等2大主軸打響名號，其中，SEMI E187使台灣成為國際標準制定者，具有認證、輔導、軟硬體銷售等3大商機，為台灣資安產業帶來重要機會。

CYBERSEC 2026台灣資安大會自5日至7日舉行，林宜敬今天出席座談，分享數發部3月率團赴美參與RSAC的經驗。

林宜敬表示，這次RSA共有逾4萬人與會，台灣首度於會場設立「CYBER TAIWAN PAVILION（台灣資安館）」，攜手業者拓展國際市場。

林宜敬指出，台灣館有2大特點，其一為SEMIE187，這是全球首個由台灣主導制定的半導體晶圓製造設備資安標準。他表示，台積電資安防護做得很好，駭客難以直接入侵，轉而攻擊供應鏈體系中的設備供應商，過去曾發生相關事件並造成損失，因此台積電與國際半導體產業協會（SEMI）等單位合作，已發布SEMI E187標準，強化供應鏈資安。

林宜敬說，欲與台積電合作、將設備銷售給台積電的業者，均須符合SEMI E187標準，這之中認證、輔導廠商通過認證均是生意，賣軟體跟設備的半導體設備供應商通過認證亦是一門生意，形成3重商機，為台灣資安產業帶來重要機會。

林宜敬表示，另一則是台灣已成為中國資安威脅的專家，可向國際分享經驗。他觀察，此屆RSAC中，國際對中國資安威脅的討論已趨明確，美國、歐洲、日本、韓國等多國公私部門普遍將其視為主要風險來源之一。

林宜敬指出，台灣長期處於中國駭客攻擊第一線，累積大量防禦與應變經驗，這次有業者也以「中國資安威脅應對專家」作為差異化定位，成功吸引國際關注。

林宜敬表示，這次參展以SEMI E187及因應中國資安威脅的實戰經驗等2大主軸，展現台灣資安產業成果，並提升國際市場能見度與競爭力。