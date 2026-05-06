快訊

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

終於等到了！Threads電腦版可以傳訊息了 還有3功能可以用

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

聽新聞
0:00 / 0:00

數發部：台灣主導SEMI E187 3大商機帶動資安業

中央社／ 台北6日電

數發部長林宜敬今天表示，數發部3月率團赴美參與資安盛會RSAC，以SEMI E187、中國資安威脅應對專家等2大主軸打響名號，其中，SEMI E187使台灣成為國際標準制定者，具有認證、輔導、軟硬體銷售等3大商機，為台灣資安產業帶來重要機會。

CYBERSEC 2026台灣資安大會自5日至7日舉行，林宜敬今天出席座談，分享數發部3月率團赴美參與RSAC的經驗。

林宜敬表示，這次RSA共有逾4萬人與會，台灣首度於會場設立「CYBER TAIWAN PAVILION（台灣資安館）」，攜手業者拓展國際市場。

林宜敬指出，台灣館有2大特點，其一為SEMIE187，這是全球首個由台灣主導制定的半導體晶圓製造設備資安標準。他表示，台積電資安防護做得很好，駭客難以直接入侵，轉而攻擊供應鏈體系中的設備供應商，過去曾發生相關事件並造成損失，因此台積電與國際半導體產業協會（SEMI）等單位合作，已發布SEMI E187標準，強化供應鏈資安。

林宜敬說，欲與台積電合作、將設備銷售給台積電的業者，均須符合SEMI E187標準，這之中認證、輔導廠商通過認證均是生意，賣軟體跟設備的半導體設備供應商通過認證亦是一門生意，形成3重商機，為台灣資安產業帶來重要機會。

林宜敬表示，另一則是台灣已成為中國資安威脅的專家，可向國際分享經驗。他觀察，此屆RSAC中，國際對中國資安威脅的討論已趨明確，美國、歐洲、日本、韓國等多國公私部門普遍將其視為主要風險來源之一。

林宜敬指出，台灣長期處於中國駭客攻擊第一線，累積大量防禦與應變經驗，這次有業者也以「中國資安威脅應對專家」作為差異化定位，成功吸引國際關注。

林宜敬表示，這次參展以SEMI E187及因應中國資安威脅的實戰經驗等2大主軸，展現台灣資安產業成果，並提升國際市場能見度與競爭力。

資安 半導體 林宜敬

延伸閱讀

母子攜手！中華電攜手中華資安 秀資安企業防護

企業面臨CRS、AI、量子三大資安風險 合勤控提解方

資安大會登場 電信三雄秀資安實力

數聯資安秀自研開發「智安 Agent」以AI驅動企業韌性升級

相關新聞

AI 需求太旺！亞力首度接到封測指標廠的大單 晶圓廠也追單

AI電力需求太旺，國際大廠追單亞力（1514），包括國內晶圓龍頭、美系記憶體大廠，國內封測指標廠群起搶單。亞力表示，AI發展需求實在太大，半導體廠都想趕進度，今年以來半導體廠相關訂單就成長逾兩成，預期

漲價效應帶動營運優於預期 法人調高聯茂目標價

聯茂（6213）第1季毛利率及獲利表現低於預期，但第2季起隨漲價效應及伺服器平台轉換升級，營運可望優於預期，法人上調2026、2027年獲利各5.5%、17%，維持「增加持股」評等，並調升目標價達12

望隼營收／4月4.2億元 創單月歷史新高、估全年營收將跳躍式成長

望隼科技（4771）昨公告4月合併營收4.2億元，較去年同期成長47.3%，累計營收較去年同期成長32.4%，繼今年1月營收創下新高後，4月營收再度刷新公司歷史單月新高紀錄，早盤股價在基本面力挺下，來

科技股2026獲利年增率上看近五成 台灣供應鏈四大領域擁優勢

台新投信指出，AI需求持續熱絡，台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，業績呈現爆發性成長，分析師持續上修台股電子股2026獲利年增率至近五成的高水準，較3月所預估成長率33%大幅提升，成為台股後

台積電砸千億 中科廠大升級

台積電先進製程擴產，中科廠千億級升級計畫啟動，同步牽動供應鏈擴廠。相關供應鏈指出，台積電中科15A廠28至22奈米製程啟動「更新升級」，初步將升級至4奈米製程，陸續完成舊設備移轉、新設備進駐，全面提升

台積電中科1.4奈米建廠 進度超預期

台積電中科1.4奈米製程新廠建廠工程如火如荼進行，第一階段的基樁工程已陸續完工，近期將啟動廠房工程招標作業，據了解，工程進度優於預期，最快明年第3季即可進行試產作業，在2028年下半年實現量產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。