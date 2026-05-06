璟德財報／第1季毛利率45.1% 每股純益1.39元

無線通訊整合元件與模組業者璟德電子（3152）董事會通過第1季財報，毛利率回到45%，每股純益1.39元，並訂定現金減資基準日為5月6日。

第1季營收3.52億元，季增2%，年減8.8%，毛利率45.1%，優於去年同期的44.4%及上季44%，歸屬母公司業主淨利9,595萬元，季增15.7%，年減4.9%，每股純益1.39元。

璟德日前股東會通過現金減資及盈餘分配案，每股配發4.02元現金股利；現金減資3億元，減資比為43.4680553%，減資前股本為6.9億元，減資後股本為3.9億元，每股發還4.34680553元現金。

近年璟德從無線網路、手機應用元件，積極跨向車載、國防、衛星、基礎建設、物聯網等寬頻新應用。寬頻新應用產品毛利率高於平均，也帶動璟德2024年、2025年毛利率分別維持在45.3%及43%水準。

璟德看好，今年車載、國防、衛星領域將是成長的三大重點，關稅及原料漲價則是營運挑戰。

市場關注低軌衛星佈局，璟德指出，衛星及地面站用元件出貨多年，並切入手機直連衛星（D2C）及高階LTCC天線陣列模組，未來可望陸續出貨。

低軌衛星部分已經打入三大衛星營運商，璟德指出， Ka-Band、Ku-Band的RF元件都已經開始出貨，市占率高，應用在天上的衛星及地面接收站；同時也投入高頻與衛星手機直連（D2C）濾波元件的基本材料與設計技術，年底前有機會出貨。