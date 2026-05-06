快訊

買預付卡出國漫遊…回國竟涉詐欺案 釣出一票人「忽略SIM卡1事」全中獎

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

聽新聞
0:00 / 0:00

璟德財報／第1季毛利率45.1% 每股純益1.39元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

無線通訊整合元件與模組業者璟德電子（3152）董事會通過第1季財報，毛利率回到45%，每股純益1.39元，並訂定現金減資基準日為5月6日。

第1季營收3.52億元，季增2%，年減8.8%，毛利率45.1%，優於去年同期的44.4%及上季44%，歸屬母公司業主淨利9,595萬元，季增15.7%，年減4.9%，每股純益1.39元。

璟德日前股東會通過現金減資及盈餘分配案，每股配發4.02元現金股利；現金減資3億元，減資比為43.4680553%，減資前股本為6.9億元，減資後股本為3.9億元，每股發還4.34680553元現金。

近年璟德從無線網路、手機應用元件，積極跨向車載、國防、衛星、基礎建設、物聯網等寬頻新應用。寬頻新應用產品毛利率高於平均，也帶動璟德2024年、2025年毛利率分別維持在45.3%及43%水準。

璟德看好，今年車載、國防、衛星領域將是成長的三大重點，關稅及原料漲價則是營運挑戰。

市場關注低軌衛星佈局，璟德指出，衛星及地面站用元件出貨多年，並切入手機直連衛星（D2C）及高階LTCC天線陣列模組，未來可望陸續出貨。

低軌衛星部分已經打入三大衛星營運商，璟德指出， Ka-Band、Ku-Band的RF元件都已經開始出貨，市占率高，應用在天上的衛星及地面接收站；同時也投入高頻與衛星手機直連（D2C）濾波元件的基本材料與設計技術，年底前有機會出貨。

財報

延伸閱讀

群電財報／今年第1季每股純益1.01元 看好本季獲利優於上季

達發法說會／估計今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上

立積2026年拚績增雙位數

一詮第1季每股賺0.29元

相關新聞

AI 需求太旺！亞力首度接到封測指標廠的大單 晶圓廠也追單

AI電力需求太旺，國際大廠追單亞力（1514），包括國內晶圓龍頭、美系記憶體大廠，國內封測指標廠群起搶單。亞力表示，AI發展需求實在太大，半導體廠都想趕進度，今年以來半導體廠相關訂單就成長逾兩成，預期

漲價效應帶動營運優於預期 法人調高聯茂目標價

聯茂（6213）第1季毛利率及獲利表現低於預期，但第2季起隨漲價效應及伺服器平台轉換升級，營運可望優於預期，法人上調2026、2027年獲利各5.5%、17%，維持「增加持股」評等，並調升目標價達12

望隼營收／4月4.2億元 創單月歷史新高、估全年營收將跳躍式成長

望隼科技（4771）昨公告4月合併營收4.2億元，較去年同期成長47.3%，累計營收較去年同期成長32.4%，繼今年1月營收創下新高後，4月營收再度刷新公司歷史單月新高紀錄，早盤股價在基本面力挺下，來

科技股2026獲利年增率上看近五成 台灣供應鏈四大領域擁優勢

台新投信指出，AI需求持續熱絡，台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，業績呈現爆發性成長，分析師持續上修台股電子股2026獲利年增率至近五成的高水準，較3月所預估成長率33%大幅提升，成為台股後

台積電砸千億 中科廠大升級

台積電先進製程擴產，中科廠千億級升級計畫啟動，同步牽動供應鏈擴廠。相關供應鏈指出，台積電中科15A廠28至22奈米製程啟動「更新升級」，初步將升級至4奈米製程，陸續完成舊設備移轉、新設備進駐，全面提升

台積電中科1.4奈米建廠 進度超預期

台積電中科1.4奈米製程新廠建廠工程如火如荼進行，第一階段的基樁工程已陸續完工，近期將啟動廠房工程招標作業，據了解，工程進度優於預期，最快明年第3季即可進行試產作業，在2028年下半年實現量產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。