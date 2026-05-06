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漲價效應帶動營運優於預期 法人調高聯茂目標價
聯茂（6213）第1季毛利率及獲利表現低於預期，但第2季起隨漲價效應及伺服器平台轉換升級，營運可望優於預期，法人上調2026、2027年獲利各5.5%、17%，維持「增加持股」評等，並調升目標價達127%。
大型本國投顧分析，聯茂第1季受制銅箔、E-glass玻纖布等原物料價格持續上揚雙位數以上，且3月底才向客戶調漲M4以下銅箔基板價格，使毛利率季減2.7個百分點至11.4%，每股稅後純益0.87元，低於預期。
聯茂預計4、5月針對全系列產品線連續每月調漲售價雙位數以上，以反應原物料上漲，帶動4月營收達35.1億元，月增4.3%、年增13.8%，法人上調第2季營收13%達109.7億元，換算季增率約20%，毛利率上調至17%，獲利同步水漲船高。
法人表示，聯茂第2季末通用伺服器將開始進入新一代平台轉換期，銅箔基板規格由M6升級至M7，預估2026年M6以上、M7營收占比維持30%至40%、10%至20%不變。至於LEO地面衛星板、Google TPU伺服器驗證中，有機會於2027至2028年逐步貢獻。
在產能方面，聯茂決議泰國廠二廠資本支出總金額泰銖33.28億元，預計2028年上半年將新增60萬張產能，帶動泰國總月產能達120萬張，意即2026年、2028年總月產能各約為570萬張、630張萬張。
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