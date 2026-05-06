AI 帶動記憶體超級行情 00988A 盤中漲逾4%笑傲主動式 ETF

6日主動式ETF漲跌互見，海外型表現相對亮眼，主動統一全球創新（00988A）盤中漲幅一度超過4%，暫居主動式ETF漲幅榜首，主動群益美國增長與主動元大AI新經濟分居二、三名；相較之下，台股主動式ETF盤中則呈現翻黑走勢。

在台掛牌海外主動式ETF今日集體走強，主要反映美股存儲晶片族群強勁表現。受AI需求持續推動，美光、SanDisk單日雙雙大漲超11%，其中，美光市值首破7,000億美元。攤開00988A持股清單，受惠範圍不僅止於記憶體，光通訊龍頭Lumentum、剛繳出亮麗財報的燃料電池廠Bloom Energy，及聯發科，多點同步發力，推升股價表現。

00988A經理人陳意婷表示，中東戰爭對股市的衝擊有望逐步鈍化，市場將回歸基本面。當前全球市場正在算力與原油之間進行艱難權衡，投資人需要的不是單押某一賽道，而是能同時評估科技週期、地緣風險與資本流向的全局視角。

陳意婷進一步指出，在此背景下，基金布局的AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈四大主軸，能在不同市場情境下輪流發揮支撐，在景氣擴張期有成長動能，在動盪環境中也具備相對抗跌的韌性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。