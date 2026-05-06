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神準增資越南 擴大越南布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

神準（3558）董事會通過增資越南子公司SENAO NETWORKS VIETNAM，投入1,000萬美元（折台幣3.15億元），雖然目的為節省利息並優化財務結構，但事實上，近期神準積極擴大越南產能，目前神準生產基地涵蓋華亞一廠、華亞二廠、桃園廠，越南河內自有廠房去年底進入量產，印度清奈則有代工廠夥伴，神準表示，印度及越南生產基地布局都是就地製造、降低成本，未來視產品組合及客戶需求調配產能。

神準董事會也通過第1季營收30.58億元，季減12%，年減23.3%，毛利率16.24%，高於上季14.4%，低於去年同期17.9%，營業利益0.13億元，較上季0.14億元小幅衰退，年減94%，歸屬母公司業主淨利596萬元，季減68%，年減96%，每股純益0.1元。

神準日前參加櫃買中心業績發表會，總經理林伯彰表示，AI基礎架構產品是未來二到三年成長重點，對印度電信客戶訂單抱持高度期待，耕耘日本市場也可望見成效，但全年營運表現端看記憶體供貨狀況，成最大挑戰，審慎保守看待上半年營運。

神準正從傳統網通設備供應商，轉型為AI基礎架構（AI Infrastructure）整合，透過AI產品組合、全球製造布局（台灣、越南、印度）與市場拓展三大策略主軸，提升產品附加價值、擴大市場機會並改善營收與毛利結構。

神準AI基礎架構產品組合包含AI邊緣伺服器、AI攝影機及AIoT應用、X86開放式架構平台、400G／800G乙太網路交換器以及高效率電源模組，林伯彰表示，鎖定企業對於AI伺服器需求，將成為未來二到三年重要成長動能，今年交換器出貨以400G為主。

2025年神準有線網路占24%，年增34%，無線網路占29%，年增7%，網路運算設備占24%，年增44%，伺服器與邊緣運算占3%，雲端管理軟體也快速成長三成。林伯彰表示，雖然伺服器占比仍低，但年增率達4,129%，是未來成長關鍵。

目前神準來自美國市場仍占85%，年增33%，歐洲占5%，年增56%，亞洲、印度各占4%，印度去年衰退44%，林伯彰表示，對印度市場抱持相當信心，主因為電信標案模式集中出貨認列造成營運波動，今年新接標案的RMDU等產品可望自第2季開始出貨，深耕日本市場，今年也可望看到成果。

印度 神準 越南

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