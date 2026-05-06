快訊

飯店早餐炒蛋製作過程曝光引熱議 網友直呼：知道後不想再吃

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

聽新聞
0:00 / 0:00

再加碼對美投資？台積電高層：為任何新機會做好準備

中央社／ 馬里蘭州5日專電

美國總統川普力促製造業回流美國，台積電已宣布擴大在美設廠，總投資金額達到1650億美元。台積電資深副總經理侯永清今天在「選擇美國投資高峰會」活動被問及未來是否會再加碼投資時表示，「我們為任何新的業務機會成長做好準備」。

2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSAInvestment Summit）3日至6日於鄰近華府的馬里蘭州登場。台積電資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清，以及韓華防務美國公司（HanwhaDefense USA）、瑞士龍沙（Lonza）藥廠代表今天下午擔任「美國製造2.0：製造業復興」座談的與談人。

對於主持人問及台積電未來是否再加碼投資美國，侯永清回應表示，目前存在許多可能性，「我們為任何新的業務機會成長做好準備」。去年底台積電在亞利桑那州現有廠區的對面取得新土地。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），將用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

談及台積電在亞利桑那州的設廠進度，侯永清表示，第一階段花了許多時間，但累積相關經驗後，第二階段正加快進行。

對於台積電先前決定擴大對美投資的原因是否與國安考量有關，侯永清回應說，當台積電進行製造基地投資選址時，主要基於客戶的業務需求；決定在亞利桑那州投資建立新產能原因是相信可以滿足客戶對產能的需求及對供應韌性的需求。

為滿足人工智慧（AI）應用強勁需求，台積電董事長暨總裁魏哲家4月表示，亞利桑那州第2廠將採用3奈米製程，已完成建設，預計2027年下半年量產。

台積電 美國 華府

延伸閱讀

1650億美元還不夠？ 台積電不排除擴大對美投資

台積電中科1.4奈米建廠 進度超預期

世界先進董事長方略首度鬆口 審慎評估建第二座12吋晶圓廠

台積電砸千億 中科廠大升級

相關新聞

AI 需求太旺！亞力首度接到封測指標廠的大單 晶圓廠也追單

AI電力需求太旺，國際大廠追單亞力（1514），包括國內晶圓龍頭、美系記憶體大廠，國內封測指標廠群起搶單。亞力表示，AI發展需求實在太大，半導體廠都想趕進度，今年以來半導體廠相關訂單就成長逾兩成，預期

望隼營收／4月4.2億元 創單月歷史新高、估全年營收將跳躍式成長

望隼科技（4771）昨公告4月合併營收4.2億元，較去年同期成長47.3%，累計營收較去年同期成長32.4%，繼今年1月營收創下新高後，4月營收再度刷新公司歷史單月新高紀錄，早盤股價在基本面力挺下，來

科技股2026獲利年增率上看近五成 台灣供應鏈四大領域擁優勢

台新投信指出，AI需求持續熱絡，台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，業績呈現爆發性成長，分析師持續上修台股電子股2026獲利年增率至近五成的高水準，較3月所預估成長率33%大幅提升，成為台股後

台積電砸千億 中科廠大升級

台積電先進製程擴產，中科廠千億級升級計畫啟動，同步牽動供應鏈擴廠。相關供應鏈指出，台積電中科15A廠28至22奈米製程啟動「更新升級」，初步將升級至4奈米製程，陸續完成舊設備移轉、新設備進駐，全面提升

台積電中科1.4奈米建廠 進度超預期

台積電中科1.4奈米製程新廠建廠工程如火如荼進行，第一階段的基樁工程已陸續完工，近期將啟動廠房工程招標作業，據了解，工程進度優於預期，最快明年第3季即可進行試產作業，在2028年下半年實現量產。

OpenAI 攻手機 聯發科有望獨拿處理器訂單 最快明年上半年量產

知名分析師郭明錤表示，OpenAI加速跨入智慧手機領域，目標最快2027年上半年量產。聯發科有望獨家取得處理器訂單，並由台積電代工生產。若開發順利，預計2027與2028年共出貨約3,000萬支。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。