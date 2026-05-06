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2026 CYBERSEC 台灣資安大會 匯集59家自主研發業者

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

亞洲規模最大的資安盛會「2026 CYBERSEC 台灣資安大會」5日於南港展覽館二館正式開幕。數位發展部數位產業署今年以「建構資安信任鏈」為參展主軸，於展會中設立「台灣資安館」，匯集59家國內優秀自主研發業者，展現台灣資安產業的堅強實力。總統府副秘書長何志偉代表賴清德總統到場支持，在數產署與業界代表引導下，見證資安技術於多元產業場域的落地成果，並高度肯定公私協力是守護我國資安的核心動力。

為了讓世界看見台灣的技術實力，「台灣資安館」跳脫生硬的技術框架，精心規劃「信任基石」、「營運韌性」及「產業應用」三大核心展區，透過真實的產業痛點提出生動的解決方案。

當歐盟 2027 年《網路韌性法案》（CRA）正式上路，台灣業者要如何取得歐洲入場門票，可以在「信任基石」區看到了最佳解答：由工研院與軟體公會現場展示「軟體物料清單（SBOM）安全合規檢測平台」，協助業者在產品上市前進行自主檢測，確保符合國際安全規範 。此外，展區亦呈現後量子密碼（PQC）與晶片安全應用，並透過與SEMI合作推動半導體設備資安驗證，鞏固全球供應鏈安全。

緊接著「營運韌性」與「產業應用」展區，聚焦資安技術於「AI」與「智慧製造」的深度融合，在駭客無孔不入的 AI 時代，針對高齡照護等人機協作場域的資安需求，由東佑達自動化科技在台灣在地製造所打造的機器人，整合東擎科技獲得國際工控資安標準（IEC 62443-4-1與4-2）認證的邊緣 AI 運算平台、歐生全創新的PQC指紋安全金鑰及匯智安全科技的PQC安全晶片，進行嚴格的身分與設備鑑別，並搭配竣盟科技VISTA AI資安監控平台，確保機器人運作時的操作安全。

同時，現場也展示了針對IT/OT混合式環境導入AI的資安偵測與防護技術，並結合興啟科技的數位雙生技術，強化關鍵基礎設施及製造業在面對複雜攻擊時的應變與復原能力，提升整體營運韌性。

「2026 CYBERSEC 台灣資安大會」暨「台灣資安館」將自5月5日至7日於南港展覽館二館持續展出，展覽期間安排多場重量級主題活動，包括技術交流：可信賴機器人趨勢探討、後量子遷移指引分享會；市場鏈結：國際拓銷策略座談、募資輔導與媒合、台灣資安防護矩陣地圖發布會。

數產署表示，台灣資安館不僅是產業展示的櫥窗，更是向世界證明台灣資安人才與實力的視窗。未來將持續投入政策資源，引導產業鏈結國際，共同打造更安全、具韌性的數位環境。

資安 何志偉 總統府

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