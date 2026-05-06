望隼營收／4月4.2億元 創單月歷史新高、估全年營收將跳躍式成長

望隼科技（4771）昨公告4月合併營收4.2億元，較去年同期成長47.3%，累計營收較去年同期成長32.4%，繼今年1月營收創下新高後，4月營收再度刷新公司歷史單月新高紀錄，早盤股價在基本面力挺下，來到194元，漲幅4.6%。公司表示，訂單成長持續暢旺，終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，整體營收呈現大幅成長。

因應訂單供不應求，台灣廠及大陸廠兩岸稼動率接近滿載，公司持續擴產中。矽水膠將在第2季出貨，將為日本市場注入強大動力；中國市場受惠於市場復甦、客戶新品不斷上新，隱形眼鏡依舊供不應求，客戶訂單持續滿載；台灣市場除子公司積極布局各通路外，隱形眼鏡新品也在台灣放量出貨。整體而言，望隼對今年隱形眼鏡的市場需求及公司發展持樂觀看法。

展望後市，全球隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。望隼表示，隨著中國景氣復甦，矽水膠將在中國、日本、美國及台灣等市場放量出貨，搭配新客戶及新產品持續挹注，預期今年營收將展現具競爭力的跳躍式成長。