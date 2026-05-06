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科技股2026獲利年增率上看近五成 台灣供應鏈四大領域擁優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股科技股2026獲利年增率上看近五成。資料來源：CMoney、台新投信整理
台股科技股2026獲利年增率上看近五成。資料來源：CMoney、台新投信整理

台新投信指出，AI需求持續熱絡，台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位，業績呈現爆發性成長，分析師持續上修台股電子股2026獲利年增率至近五成的高水準，較3月所預估成長率33%大幅提升，成為台股後市持續創高的重要底氣。AI仍是唯一且最明確的主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，可優先布局成長股主動式ETF，不僅可一次投資一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。

台新臺灣優勢成長主動式ETF（00987A）經理人魏永祥指出，台灣供應鏈在四大領域擁有極大優勢，在AI半導體方面，台灣在AI半導體供應鏈中占據核心地位，掌握全球超過90%的先進AI晶片製造產能；在AI伺服器方面，台灣主導全球90%的AI伺服器供應，且在AI高階PCB、散熱及光通具備領先優勢。

在人形機器人方面，台灣在人形機器人關鍵零組件、模組及系統整合提供一站式服務，2030年台灣產值可望破兆；在低軌道衛星方面，憑藉半導體和資通優勢，台廠成功打入高性能晶片、射頻和通訊模組、天線等低軌衛星供應鏈。

00987A經理人魏永祥表示，整體而言，戰事發展與油價表現等消息面將持續影響全球股市，在上述變數未消除前，預期台股將呈現大幅震盪的格局。一旦變數消除，市場焦點將回歸產業基本面，AI仍是引領台股企業獲利持續成長的領頭羊。操作上，優先布局成長趨勢向上的產業，包括三大方向：一、AI基建規格提升受惠者：如晶圓代工、ASIC、散熱、光通訊、IC測試介面、PCB/CCL/銅箔、switch等；二、先進製程受惠股：三、設備、材料、廠務等；四、漲價概念股等。

電子股 台股 半導體

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