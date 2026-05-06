南亞申讓南電5959張 市值約59億元

南電5日公告，大股東南亞申讓持股5959張，以南電5日收盤股價新台幣997元換算，預估交易市值達59.41億元。完全處分後，南亞仍持有南電41萬3359張，持股比高達63.97%。

在此之前，南亞3月初也曾公告董事會決議於3月12日至12月31日止，擬處分手中的南亞科持股30986張，以及南電持股19385張。

其中，南亞當初投資南電非以交易為目的，因此在會計界定上，放在未分配盈餘項下，每季按持有成本與市價的差別認列未實現損益，此次處分不會有處分利益，不影響公司每股盈餘（EPS），會列入未分配盈餘。

南亞董事長吳嘉昭日前表示，南亞轉投資的南電、南亞科，所從事的ABF載板和記憶體，受惠這波AI浪潮，前景看好。南亞的處分動作，主要是這段時間收到很多投資人反應，希望南亞能調節轉投資持股。

二方面，南亞考量對南電、南亞科持股比例偏高，如此次公告申讓南電，完全處分後，南亞對南電持股比例仍高達63.97%，南亞希望透過適度的處分動作，增加南電、南亞科流通在外股數；另方面也可提升南亞本身的現金流。