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AI 需求太旺！亞力首度接到封測指標廠的大單 晶圓廠也追單

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
亞力電機。記者朱曼寧／攝影
亞力電機。記者朱曼寧／攝影

AI電力需求太旺，國際大廠追單亞力（1514），包括國內晶圓龍頭、美系記憶體大廠，國內封測指標廠群起搶單。亞力表示，AI發展需求實在太大，半導體廠都想趕進度，今年以來半導體廠相關訂單就成長逾兩成，預期全年交貨成長也可達20％。

亞力表示，目前產能均已滿載的狀態，由於半導體廠追單、新增訂單強勁，從過年期間都開始加碼趕工，未來透過兩班制提高現有廠房利用率，而楊梅廠第三廠預計於明年完工，2028年量產，屆時產能可望在增加兩成。

近期台積電（2330）攜手供應商啟動「鋰鐵電池世代升級計畫」，逐步將鋰鐵電池導入新建與既有廠區不斷電系統（UPS），在電力全面升級下，進一步帶動不斷電系統、電力設備等需求，其中亞力透過與伊頓長期合作關係，在UPS不斷電系統上打入AI供應鏈，可望受惠。

亞力表示，目前來自半導體訂單需求非常旺，今年以來光是晶圓龍頭的訂單就成長了15％，在訂單增多的情況下，首季交貨也年增30％，近期更首度接到國內封測指標廠訂單，包含建廠、配電盤、變壓器等，

亞力進一步表示，除了晶圓龍頭外，這股AI發展力道太強，科技大廠都在趕進度，也有接大半導體晶圓代工廠追加訂單，另，美系記憶體大廠在新加坡、台灣的訂單也成長中，預期全年半導體廠接單量可望成長兩成，由於在趕工下，不少訂單都會今年認列，預期全年交貨同樣可成長20％。

值得一提的是，由於電力設備需求不斷擴大，亦帶動了維護費用成長力道強勁。亞力表示，近期也發現電力設備出貨愈來愈多、服務的範圍也更廣，進一步帶動公司的維護費用翻倍成長，這部分也對公司帶來不錯的效益。

此外，亞力表示，因應原物料、海運費等上漲，部分產品新接訂單漲幅達10%-15%，毛利率可望維持，且由於海外內科技大廠興建AIDC都在拚速度，客戶都是優先以交期為考量，產品漲價也都可以接受。

封測 台積電

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