Anthropic、OpenAI 揪華爾街巨頭養企業龍蝦 新一波 NAND 需求爆發

「養龍蝦」始祖Anthropic與生成式AI巨頭OpenAI強攻企業級養龍蝦商機，5日分別攜手黑石、高盛、軟銀等合計十餘家華爾街巨頭與產業大咖，合計籌資55億美元（約新台幣1,700億元）大舉投入市場，對NAND晶片需求呈現成千上萬倍激增，引爆新一波NAND搶貨漲價潮，群聯（8299）、威剛（3260）、十銓（4967）等持續大咬漲價紅利。

群聯執行長潘健成直言，企業「養龍蝦」對NAND的消耗量，是傳統消費性電子產品的「成千上萬倍」。隨著AI代理進入企業日常營運，資料存取頻率與容量需求將呈指數成長，「目前看不到缺貨何時結束」。

他強調，群聯近年積極布局地端AI儲存方案，透過Hybrid架構將部分運算負載由DRAM轉移至固態硬碟（SSD），降低硬體門檻，已在市場占得先機。

模組雙雄威剛、十銓同步搶占商機並儲備龐大庫存搶市，威剛透露，4月底庫存水位拉升至超過400億元，6月底目標達500億元，董事長陳立白預告，2026年營運績將「萬馬奔騰」。威剛將於今（6）日舉行法說會，法人普遍偏多看待。

十銓則已打入北美雲端大廠供應鏈，公司看好今年記憶體市況長紅。隨著OpenAI擴大企業部署，相關高效能儲存產品出貨動能看俏。法人認為，在AI應用從資料中心向邊緣與企業端擴散之際，儲存產品將成為最直接受益的關鍵零組件。

Anthropic宣布，將與高盛、黑石集團等大型私募股權機構合作，成立一支規模達15億美元的AI投資與應用平台，目標加速AI在數百家企業中的導入與實際應用。

該平台集結舊金山私募基金Hellman & Friedman共同成立，並獲得包括阿波羅全球管理公司與General Atlantic等華爾街巨頭支持，要把Anthropic旗下Claude AI模型直接導入企業運營，初期鎖定這些投資機構所持有的投資組合公司，強攻企業養龍蝦市場。

OpenAI則與軟銀、TPG、Brookfield、Advent及Bain Capital等19家巨頭合作，成立專門推動企業採用AI軟體的新公司The Deployment Company，已籌資逾40億美元，亦投入企業代理AI市場，同步搶攻企業養龍蝦商機。

業界分析，Anthropic與OpenAI集結華爾街與產業高資產大咖衝刺企業養龍蝦商機，目前看來已備妥超過55億美元銀彈，

這些標的用戶口袋比一般民眾更深，更敢砸錢投資AI，預料將引爆更多代理AI與養龍蝦帶來的存儲需求浪潮，現階段NAND產業已面臨供不應求態勢，大咖加入掃貨，勢必讓NAND市況更火熱。

業界指出，「養龍蝦」透過終端或邊緣設備運行AI模型進行推論，兼顧資料不外流與成本控管。隨著企業對資安要求升高，加上雲端Token費用居高不下，「地端＋雲端」混合架構成為主流，使AI代理可直接嵌入客服、自動化流程、資料分析等核心場景，帶動運算與儲存需求同步暴增。