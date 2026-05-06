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OpenAI 攻手機 聯發科有望獨拿處理器訂單 最快明年上半年量產

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
OpenAI加速跨入智慧手機領域，目標最快2027年上半年量產。聯發科有望獨家取得處理器訂單。(美聯社)
OpenAI加速跨入智慧手機領域，目標最快2027年上半年量產。聯發科有望獨家取得處理器訂單。(美聯社)

知名分析師郭明錤表示，OpenAI加速跨入智慧手機領域，目標最快2027年上半年量產。聯發科（2454）有望獨家取得處理器訂單，並由台積電（2330）代工生產。若開發順利，預計2027與2028年共出貨約3,000萬支。

郭明錤昨（5）日在X平台上發文表示，這顯示聯發科加速強化在AI代理裝置的地位，並藉此支持OpenAI的首次公開發行股票（IPO）。郭明錤並說，OpenAI手機預計採用客製化的天璣9600晶片，以台積電次世代N2P製程，在今年下半年生產。

先前傳出OpenAI也考慮使用高通處理器，但情況似乎改變。郭明錤指出，聯發科處理器似乎聚焦於改善AI任務，圖像處理器（ISP）是焦點，將強化高動態範圍輸出（HDR），改善視覺認知，顯示這款裝置將持續觀察並理解環境。將採雙神經處理器（NPU）架構，更有效率地處理不同種類AI工作。

根據郭明錤的說法，這款裝置的設計理念，不是在手機上加一個ChatGPT按鍵，而是徹底重新思考智慧手機的運作方式，可能不再需要打開Instagram發照片、開地圖找餐廳，或用Messages回覆訊息，只需要告訴AI助理想完成什麼。

OpenAI的IPO進度正處於關鍵的籌備與觀望期，華爾街日報報導指出，OpenAI正為第4季上市鋪路。公司已招募關鍵財務主管並與投行進行非正式接觸。為提升吸引力，OpenAI積極發布新模型（Images 2.0、GPT-5）並布局 AI 硬體（AI手機），希望優化營收結構以利 IPO。

另外，知情人士指出，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）去年底曾提議，將機器人與消費硬體部門分拆為獨立公司，使其能對外募資並更獨立運作，擁有更大成長空間。奧特曼如今面臨壓力，須削減無法顯著提升營收的「支線項目」。

該計畫最終未獲採納。部分原因是新實體可能仍需併入母公司財報，難以達到財務切割效果。OpenAI未來仍有可能重新討論分拆業務。可能仿效Alphabet的控股架構，區隔核心業務與高風險投資。

目前OpenAI將業務重心轉向打造「超級應用程式」，爭取更多程式開發者與企業用戶，回應在部分領域落後競爭對手Anthropic的壓力。該公司先前未達成內部的用戶與營收的目標，但隨著推出新一代AI模型，近期成長已加速。

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