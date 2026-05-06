台積電中科1.4奈米建廠 進度超預期

台積電（2330）中科1.4奈米製程新廠建廠工程如火如荼進行，第一階段的基樁工程已陸續完工，近期將啟動廠房工程招標作業，據了解，工程進度優於預期，最快明年第3季即可進行試產作業，在2028年下半年實現量產。

台積電2奈米技術已在去年第4季量產，2奈米良率超出預期，台積電供應鏈說，中科1.4奈米先進製程也可望加速推進。據了解，1.4奈米製程的良率比預期好。

台積電中科1.4奈米製程新廠去11月初啟動基樁工程，近期包括設備棟（CUP）及辦公室也已完成招標，預料廠房（FAB）工程近期就會啟動招標作業，相關建廠工程正如火如荼展開。

中科管理局稍早表示，台積電向管理局作租地簡報時，確定已由原規劃的2奈米製程，更改為1.4奈米製程或更先進製程。中科新廠規劃興建4座廠房及辦公大樓，全案總投資規模預估達1.5兆元，初期營業額超過5,000億元。

台積電供應鏈也傳出，美國基於分散地緣風險考量，對2奈米製程需求有急迫性，加上南科沙崙生態科學園區開發緩不濟急，1奈米製程有可能提前落地中科廠。目前1.4奈米製程並未列入在美投資規劃。未來中科4座廠房量產，將是全球最大的AI結合高效能運算（HPC）晶片生產基地。