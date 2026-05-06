台積電砸千億 中科廠大升級

台積電（2330）先進製程擴產，中科廠千億級升級計畫啟動，同步牽動供應鏈擴廠。相關供應鏈指出，台積電中科15A廠28至22奈米製程啟動「更新升級」，初步將升級至4奈米製程，陸續完成舊設備移轉、新設備進駐，全面提升先進製程的製造量能。

隨著台積電製程升級，中科二期園區1.4奈米先進製程廠加速推動，以及支援輝達（NVIDIA）AI晶片的供貨需求，相關先進封裝如日月光（3711）等業者，也同步啟動擴廠計畫，持續擴張中台灣的產能。

目前，台積電在中科的布局，除了原有的15A及15B廠之外，位於中科台中園區二期的1.4奈米先進製程廠，正如火如荼展開建廠工程。其中，15A廠以28至22奈米成熟製程為主，15B廠則以7奈米製程為主。

台積電供應鏈指出，近期台積電已積極展開中科15A廠的更新升級計畫，規劃將28至22奈米製程設備陸續移出，並擬移往德國廠；而15A廠將升級至4奈米，初估包括無塵室、機台設備等投資金額將超過千億元。

台積電位於德國薩克森邦德勒斯登的德國廠，預計2027年量產。該廠是台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）合資成立，聚焦汽車與工業應用的28／22及16／12奈米成熟製程，總投資額逾100億歐元。

至於先進封裝業者的擴廠動作，又以日月光投控最為積極。日前，精金、彩晶（6116）同步召開重訊，宣布南科廠出售給日月光投控旗下矽品精密，總交易金額108億元。目前，矽品在南科已規劃新建三座新廠。

矽品今年1月才以總價148.5億元，購入群創南科五廠房及附屬設施，緊接著再取得精金與彩晶南科廠房，一個多月內斥資近320億元買廠，顯示目前先進封裝接單火熱，亟需更多廠房擴產。

事實上，矽品近日傳出向中科管理局提出在二林園區的擴廠申請，目前，矽品在二林園區規劃有四座廠房，其中已有兩座廠陸續投產，近期再提出二林園區第五廠、后里園區第二廠擴建需求，中科管理局已展開建廠土地的提撥前置作業。