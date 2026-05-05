光收發模組需求暴衝 集邦：美系大廠加速東南亞外包策略

研調機構集邦科技（TrendForce）最新研究指出，全球光收發模組出貨量將從2023年的2,650萬組，於2026年成長三倍以上達9,200萬組，在龐大市場商機、地緣政治因素帶動全球光通訊供應鏈進入重組期，更促使美系大廠加速於東南亞的外包策略，開啟非傳統光通訊科技業者切入AI（人工智慧）光通訊領域的契機。

法人看好，在東南亞有布局優勢的光聖（6442）、波若威（3163）等相關台灣光通訊業者同樣有望搶下這波轉單商機。

集邦科技表示，在全球光通訊市場中，中國大陸供應商憑藉成熟、龐大的規模與成本優勢，多年來已位居主導地位，相對而言，美系光通訊廠商雖受惠於AI應用，可維持一定市占率，但主要集中在高附加價值的高速密集波分多工（DWDM）與相干光學（coherent optics）區段，未涵蓋所有可插拔光收發模組的大宗市場，因此在量大的標準化產品上，仍由中系廠商掌握主導權。

然而，隨著雲端服務供應商（CSP）大量建置資料中心，刺激800G、1.6T等高速可插拔光模組需求快速成長，促使Coherent、Lumentum等美系光通訊大廠紛紛啟動策略轉向，從過去以自有產能為主，轉向更高度依賴外包模式，以加速擴產與分散供應鏈風險。

考量供應鏈風險管理與在中國大陸以外地區設立生產據點的趨勢，美系業者尋找代工夥伴時，多優先選擇已在東南亞設立工廠的科技公司。這種將產能轉向「非中供應鏈」的情形，嘉惠在東南亞具備製造與組裝量能的台灣科技業者，成功承接龐大外溢訂單。

據了解，光聖目前在馬來西亞設有據點，至於波若威則在菲律賓具備生產廠房，在這波非中供應鏈持續崛起的同時，在東南亞具備產能的光通訊業者將有望搶下這波外溢訂單商機。