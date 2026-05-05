聽新聞
0:00 / 0:00

光收發模組需求暴衝 集邦：美系大廠加速東南亞外包策略

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

研調機構集邦科技（TrendForce）最新研究指出，全球光收發模組出貨量將從2023年的2,650萬組，於2026年成長三倍以上達9,200萬組，在龐大市場商機、地緣政治因素帶動全球光通訊供應鏈進入重組期，更促使美系大廠加速於東南亞的外包策略，開啟非傳統光通訊科技業者切入AI（人工智慧）光通訊領域的契機。

法人看好，在東南亞有布局優勢的光聖（6442）、波若威（3163）等相關台灣光通訊業者同樣有望搶下這波轉單商機。

集邦科技表示，在全球光通訊市場中，中國大陸供應商憑藉成熟、龐大的規模與成本優勢，多年來已位居主導地位，相對而言，美系光通訊廠商雖受惠於AI應用，可維持一定市占率，但主要集中在高附加價值的高速密集波分多工（DWDM）與相干光學（coherent optics）區段，未涵蓋所有可插拔光收發模組的大宗市場，因此在量大的標準化產品上，仍由中系廠商掌握主導權。

然而，隨著雲端服務供應商（CSP）大量建置資料中心，刺激800G、1.6T等高速可插拔光模組需求快速成長，促使Coherent、Lumentum等美系光通訊大廠紛紛啟動策略轉向，從過去以自有產能為主，轉向更高度依賴外包模式，以加速擴產與分散供應鏈風險。

考量供應鏈風險管理與在中國大陸以外地區設立生產據點的趨勢，美系業者尋找代工夥伴時，多優先選擇已在東南亞設立工廠的科技公司。這種將產能轉向「非中供應鏈」的情形，嘉惠在東南亞具備製造與組裝量能的台灣科技業者，成功承接龐大外溢訂單。

據了解，光聖目前在馬來西亞設有據點，至於波若威則在菲律賓具備生產廠房，在這波非中供應鏈持續崛起的同時，在東南亞具備產能的光通訊業者將有望搶下這波外溢訂單商機。

光通訊 東南亞 中國大陸

延伸閱讀

達發法說會／估計今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上

輝達攻物理 AI 亞系鏈沾光 LG電子、南亞科等企業營收爆發

AI軍備延續…海外主動式ETF領漲 00990A、00988A 4月漲幅飆四成

崇越攜倍利科創控等夥伴參展2026 SEMICON SEA

相關新聞

台積電1奈米廠何時啟動？前經長王美花揭密「這一年」秘辛

前經濟部長王美花5日表示，台積電（2330）3奈米投資計畫是在2018年通過，但當時台積電就已向政府提出Road map（規劃藍圖），它需要設1奈米以下的新廠。

光收發模組需求暴衝 集邦：美系大廠加速東南亞外包策略

研調機構集邦科技（TrendForce）最新研究指出，全球光收發模組出貨量將從2023年的2,650萬組，於2026年成長三倍以上達9,200萬組，在龐大市場商機、地緣政治因素帶動全球光通訊供應鏈進入

傳台積電龍科三期設廠 台電：盡最大努力供應產業所需用電

市場盛傳，台積電（2330）將重返龍科三期設廠，台電董事長曾文生5日受訪時第一個回應是：「等一下，我要先確認這個消息是被公開嗎？」但他隨後表示，科技產業發展所需電力，台電會盡最大努力提供。

仁寶、臺北醫學大學簽署MOU 共同打造智慧醫療生態系

仁寶（2324）與臺北醫學大學於簽署合作備忘錄（MOU），雙方以「Digital AI × Physical AI深度整合」為戰略核心，結合北醫完整臨床場域與真實世界數據優勢，以及仁寶在智慧機器人、系

世界先進董事長方略首度鬆口 審慎評估建第二座12吋晶圓廠

因應先進封裝需求，世界先進也決定變更合資公司VSMC新加坡廠的營運規畫，世界總經理尉濟時今日主持法說會表示，世界先進受到客戶訂單強勁需求，決定變更產品組合，新增矽中介層產品項目 ，使新加坡廠原規畫月產

穎崴掌握矽光子液冷散熱商機 展出全系列新品

穎崴（6515）科技今日說明，於SEMICON SEA 2026 展出全系列「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」，跨世代超導測試座HyperSocket 家族（HyperSocket Ser

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。