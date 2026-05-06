AI 代理市場大餅 兵家必爭

生成式AI已進化到AI代理、甚至自動代理，OpenAI、Google、Anthropic等AI指標業者分別進軍消費性、企業級AI代理市場，後續延伸到實體AI代理市場，讓雲端、邊緣裝置同步全面掀起AI代理商機。

開源AI業者OpenClaw掀起「養龍蝦」熱潮，帶動AI代理需求，OpenAI、Google、Anthropic等AI巨頭都已經跨入這塊市場大餅，OpenAI更網羅OpenClaw創辦人納入旗下，在企業級市場推出Frontier管理平台，企業在平台利用AI設計公司虛擬助手，進行資料彙總、郵件處理等功能。

Google以Gemini打造企業用AI代理平台及通用AI助理。Google企業端Gemini版本具備自動化工作流程生成、企業資料記憶、推理及規劃能力，支援Google Workspace、微軟OneDrive等企業雲端資料整合。