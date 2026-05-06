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「養蝦潮」擴大引爆 NAND 搶貨 將帶旺群聯、威剛

經濟日報／ 記者李孟珊蘇嘉維／台北報導
AI代理崛起，Anthropic、OpenAI等分別攜手華爾街巨頭與產業大咖投入市場，幫助企業導入訓練自主AI代理。（路透）
AI代理崛起，Anthropic、OpenAI等分別攜手華爾街巨頭與產業大咖投入市場，幫助企業導入訓練自主AI代理。（路透）

以代理AI技術當紅的Anthropic、生成式AI巨頭OpenAI，兩強看好企業級自主AI代理商機，昨（5）日分別攜手黑石、高盛軟銀等十餘家華爾街巨頭與產業大咖，合計籌資55億美元（約新台幣1,700億元）大舉投入市場，幫助企業導入訓練自主AI代理。市場預期對NAND晶片需求將呈倍數激增，引爆新一波NAND搶貨漲價潮，群聯（8299）、威剛、十銓等持續大咬漲價紅利。

因應近期AI算力需求大增，鴻海、緯創、廣達、英業達等ODM廠的AI伺服器接單動能全滿，各大ODM廠都積極在北美及東南亞等地擴建新產能，有望在今年及明年陸續到位。

從OpenClaw開始帶動用戶盛行「養龍蝦」，也就是訓練「可以自主做事的AI代理」。群聯執行長潘健成直言，企業等級的養龍蝦，對NAND的消耗量，是消費性電子產品的「成千上萬倍」。AI代理進入企業日常營運，資料存取頻率與容量需求將呈指數成長，讓NAND貨源更緊，「目前看不到缺貨何時結束」。

群聯近年積極布局地端AI儲存方案，建立混合架構將部分運算負擔由DRAM轉移至固態硬碟（SSD），降低硬體門檻，已在市場占得先機。

模組雙雄威剛、十銓儲備龐大庫存搶市。威剛透露，4月底庫存水位拉升至超過400億元，6月底目標達500億元，董事長陳立白預告，2026年營運績將「萬馬奔騰」。威剛今（6）日舉行法說會，法人普遍偏多看待。

十銓打入北美雲端大廠供應鏈，看好今年記憶體市況長紅。隨著OpenAI擴大企業部署，相關高效能儲存產品出貨動能看俏。法人認為，AI應用從資料中心向邊緣與企業端擴散之際，儲存產品將成為最直接受益的關鍵零組件。

廣達 高盛 軟銀

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