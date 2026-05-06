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記憶體缺貨飆漲 蘋果產品漲價訊號亮了

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

記憶體缺貨飆漲，手機及筆電等產品首當其衝，下半年iPhone 18是否漲價成外界關注焦點，蘋果在最新季報中首度將「產品定價」列為因應成本波動的選項。外資解讀，蘋果已對漲價釋出明確訊號，高階機種可能調漲逾100美元，以轉嫁成本壓力。

蘋果是大立光（3008）主要客戶之一，針對記憶體缺貨漲價衝擊手機市場銷售，大立光董事長林恩平日前表示，記憶體漲價，導致手機成本上揚，確實（手機）銷售可能下滑，部分手機甚至降規，目前新廠規劃中，「有些毛利率不好的機種，我們就不會接。」

蘋果 毛利率 林恩平

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