記憶體缺貨飆漲 蘋果產品漲價訊號亮了

台股盤面昨（5）日最受關注焦點，莫過於IC設計大廠聯發科連拉兩根漲停，以3,155元再創歷史新高，不但貢獻大盤漲點140點，市值首度跨越5兆元大關，達5.06兆元的歷史新高。

2026-05-06 01:54