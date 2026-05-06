聽新聞
0:00 / 0:00
記憶體缺貨飆漲 蘋果產品漲價訊號亮了
記憶體缺貨飆漲，手機及筆電等產品首當其衝，下半年iPhone 18是否漲價成外界關注焦點，蘋果在最新季報中首度將「產品定價」列為因應成本波動的選項。外資解讀，蘋果已對漲價釋出明確訊號，高階機種可能調漲逾100美元，以轉嫁成本壓力。
蘋果是大立光（3008）主要客戶之一，針對記憶體缺貨漲價衝擊手機市場銷售，大立光董事長林恩平日前表示，記憶體漲價，導致手機成本上揚，確實（手機）銷售可能下滑，部分手機甚至降規，目前新廠規劃中，「有些毛利率不好的機種，我們就不會接。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。