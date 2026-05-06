AI 業務爆發 鴻海業績戰新高

鴻海（2317）昨（5）日公告，將在14日公布第1季財報，也將舉辦法說會並說明今年業績展望。鴻海旗下負責製造AI伺服器與網路通訊產品的工業富聯（FII）已經公布第1季財報，表現亮眼，鴻海財報可望報佳音，並釋出今年AI相關產品需求暢旺的訊息。

工業富聯第1季營收人民幣2,510.78億元（約新台幣1.16兆元），年增56.5%，第1季淨利達人民幣105.95億元（約新台幣491.7億元），年增102.5%，超越市場預期，AI GPU機櫃出貨量大增3.8倍，AI業務全面爆發，帶動今年業績再戰新高。

對於業績快速增長原因，工業富聯表示，受益於AI算力需求持續爆發，在主要客戶的市場占比穩步提升，以及雲端服務商業務表現優異，推動整體營業收入增長，產品結構持續優化，主要業務經營效益實現穩步提升。

具體業務方面，工業富聯指出，雲端計算業務延續高增長態勢，營收年增一倍，成為核心增長引擎。以產品類別來看，AI GPU機櫃出貨量年增3.8倍，AI特殊應用積體電路（ASIC）伺服器出貨量年增3.2倍。 隨著客戶覆蓋範圍持續拓展深化，同時產線自動化交付水平持續升級，整體出貨效率穩步增強，該公司在AI基礎設施領域的領先優勢進一步鞏固。

在通訊及移動網路設備方面，工業富聯說，800G及以上高速交換機出貨量年增1.6倍，季增46%。